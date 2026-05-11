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Mit Season 3 erhält Battlefield 6 in den kommenden Wochen eine weitere umfangreiche Erweiterung. Entwickler DICE hat nun die vollständige Roadmap vorgestellt und parallel dazu die Inhalte des begleitenden Updates 1.3.1.0 veröffentlicht. Die neue Saison startet am 12. Mai 2026 und wird wie gewohnt in mehreren Phasen über den Sommer hinweg ausgerollt.

Den Auftakt bildet die erste Inhaltswelle mit dem Namen "Warlords: Supremacy". Im Mittelpunkt steht dabei die Karte "Railway to Golmud", eine Neuinterpretation der seinerzeit beliebten Battlefield-4-Map. Das Szenario kombiniert großflächige Gefechte mit Infanterie, Bodenfahrzeugen und Luftunterstützung. Ein zentraler Bestandteil bleibt der fahrende Zug, der erneut als mobiler Eroberungspunkt dient und die Dynamik der Schlachten beeinflussen soll.

Zusätzlich erweitert DICE das Waffenarsenal um drei neue Modelle. Dazu gehören das Sturmgewehr M16A4, das leichte Maschinengewehr RPK-74M sowie das Scharfschützengewehr L115. Ergänzt werden diese durch neue Aufsätze wie Speed Holster, Aftermarket Buffer und einen Burst-Modus. Auch der separate Modus "Battlefield REDSEC" erhält Erweiterungen, darunter einen Ranglistenmodus für Viererteams.

Ab dem 9. Juni folgt dann mit "Blastpoint" die zweite Phase der Season. Inhaltlicher Schwerpunkt sind urbane Gefechte auf der Karte "Cairo Bazaar", die auf der bekannten Grand-Bazaar-Umgebung aus Battlefield 3 basiert. Die engen Straßen und Marktbereiche sind speziell auf Infanteriekämpfe ausgelegt. Parallel dazu kehrt der Spielmodus Obliteration (Vernichtung) zurück. Mit der Maschinenpistole PP-19 und einem tragbaren Störsender gesellen sich zudem weitere Ausrüstungsgegenstände hinzu.

Die dritte Phase startet am 30. Juni unter dem Titel "High-Value Target". Neu ist hier "Tactical Obliteration", eine kompaktere 8-gegen-8-Variante des Vernichtungsmodus mit stärkerem Fokus auf koordinierte Teamkämpfe. Im Bereich REDSEC wird zudem ein Casual-Battle-Royale-Modus eingeführt, der Spieler und KI-gesteuerte Bots kombiniert. Ergänzend erscheint mit dem EOD Bot Arm eine neue Nahkampfwaffe.

Parallel zu den neuen Inhalten bringt Update 1.3.1.0 zahlreiche technische und spielmechanische Anpassungen mit sich. Besonders auffällig ist die Überarbeitung des Fahrverhaltens von Kettenfahrzeugen: Panzer und andere schwere Fahrzeuge sollen nun direkter auf Eingaben reagieren und verlieren bei starkem Schaden nicht sofort ihre Beweglichkeit. Ergänzend werden Raketenwerfer angepasst und das Treffer-Feedback überarbeitet, sodass Schadenswirkungen besser nachvollziehbar sein sollen.

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DICE integriert außerdem weitere Netcode-Optimierungen, die die Darstellung und Berechnung von Treffern in hektischen Gefechten verbessern sollen. Spieler erhalten zusätzlich eine neue Statistikseite im Profil, auf der sich die eigene Leistung innerhalb einer Saison detaillierter verfolgen lässt.

Das Update wird am 12. Mai ab 11 Uhr verteilt, während die Inhalte der ersten Season-Phase wenige Stunden später freigeschaltet werden sollen. Darüber hinaus hat DICE bereits erste Ausblicke auf die weitere Zukunft des Spiels gegeben. Für Season 4 ist unter anderem die Rückkehr größerer Seeschlachten geplant.