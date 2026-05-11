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IO Interactive, das Entwicklerstudio hinter dem Action-Titel 007 First Light, hat die finalen Hardwareanforderungen veröffentlicht. Bisher nannte man nur die Mindestanforderungen für FHD mit 30 oder 60 FPS, allerdings zeigten die Trailer meist die höchsten Grafikeinstellungen mit den aufwendigen Raytracing- und Pathtracing-Effekten und insofern war unklar, welche Hardware dafür notwendig ist.

Aus diesen gehen moderate Anforderungen für eine FHD- oder QHD-Auflösung hervor, die dann aber auch mit relativ niedrigen Grafikeinstellungen einhergehen. Wer hingegen in UHD, mit hohen Grafikeinstellungen und vor allem hohen FPS-Raten spielen möchte, der benötigt hauptsächlich eine leistungsstarke Grafikkarte.

Für die Minimum-, Empfohlen- und Enthusiast-Einstellungen verzichten die Entwickler auf die Unterstützung von Upsampling und Frame Generation. Neben einem relativ modernen Sechs- und Achtkerner-Prozessor werden in der Enthusiast-Stufe eine GeForce RTX 4070/Radeon RX 7800 XT (QHD) oder eine GeForce RTX 4080/Radeon RX 7900 XTX (UHD) genannt.

Für die Ultra-Einstellungen in UHD und mit 200+ FPS sollte es dann schon eine GeForce RTX 5080 sein. Da IO Interactive eng mit NVIDIA zusammenarbeitet, nennt man nur die Nutzung von DLSS 4.5 und Multi Frame Generation, was für die Ultra-Einstellungen auch notwendig sein soll.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026. Neben dem PC wird es auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Eine Variante für die Nintendo Switch 2 wird später erscheinen.