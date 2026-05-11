Werbung

Vor zehn Jahren veröffentlichte das chinesische Indie-Studio Hunter Studio Lost Castle. Das Roguelike-Beat’em-Up steht bei Steam auf einer durchschnittlichen Wertung von "Sehr Positiv" bei mehr als 18.000 Bewertungen. Die Fortsetzung Lost Castle 2 befindet sich seit Juli 2024 im Early Access und weist die Durchschnittsbewertung "Größtenteils Positiv auf". Nun haben die Entwickler den finalen Playtest für den Titel angekündigt. Gleichzeitig steht nun auch der Termin für die Veröffentlichung der Vollversion fest. Version 1.0 erscheint am 11. Juni 2026 auf Steam.

Der letzte große Testlauf läuft vom 8. Mai 2026 bis zum 22. Mai 2026. Spieler erhalten dabei erstmals Zugriff auf Inhalte und Verbesserungen, die mit dem finalen Release ins Spiel kommen werden. Passend dazu wurde außerdem ein neuer Release-Date-Trailer auf Youtube veröffentlicht. Zu diesen Features der Release-Version zählen anspruchsvollere Herausforderungen, erweiterte Waffen-, Skill- und Progressionssysteme, neue Story- und Kapitelinhalte, Verbesserungen beim Spielfluss außerhalb der Kämpfe und eine komplette Überarbeitung des Kampfsystems. Hinzu kommen die üblichen allgemeinen Gameplay-Optimierungen. Die Entwickler betonen allerdings, dass zum Release am 11. Juni noch weitere unangekündigte Inhalte und Überraschungen hinzukommen sollen.

Besitzer der Early-Access-Version können direkt über Steam teilnehmen. Dafür müssen in den Eigenschaften des Spiels der Branch-Code betatest1234 eingegeben und anschließend der betatest branch ausgewählt werden. Das Ziel des Tests ist es laut Hunter Studio, mithilfe von Community-Feedback die finale Version weiter zu optimieren. Rückmeldungen zu Gameplay, Balancing und Spielgefühl nimmt das Team unter anderem über den offiziellen Discord entgegen.

Mit der Vollversion soll die Geschichte von Lost Castle 2 abgeschlossen werden. Dann erscheint auch das finale Kapitel der Kampagne. Es kommen noch zwei neue Schwierigkeitsgrade namens Ethereal Nightmare 4 & 5. Eine dritte Ebene der Inscription Resonance ermöglicht noch stärkere Builds. Mit dem Release wird natürlich auch das vollständige Arsenal aus Waffen, Rüstungen, Schätzen und Geheimnissen freigeschaltet. Die Early Access Version von Lost Castle 2 kostet aktuell 17,49 Euro auf Steam.