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Das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares veröffentlichte 2019 The Sinking City. Nach einem Streit mit Publisher Nacon verschwand das Spiel zwischenzeitlich wieder aus den Stores. Mittlerweile ist der Titel wieder verfügbar und es wurde schon ein Nachfolger angekündigt. Nun haben die Entwickler den Release-Zeitraum für The Sinking City 2 bekannt gegeben. Das Lovecraft-inspirierte Survival-Horror-Spiel soll noch diesen Sommer für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam, Epic Games Store sowie GOG erscheinen.

Mit dem Nachfolger möchte Frogwares laut eigener Aussage stärker auf klassische Survival-Horror-Elemente setzen. Gleichzeitig sollen aber auch die bekannten Ermittlungs-Elemente aus Teil eins erhalten bleiben. Diese sollen aber eher optional werden und für Interessierte zusätzliche Informationen und Rätsel bieten.

The Sinking City 2 spielt erneut in einer von H. P. Lovecraft inspirierten Version der 1920er-Jahre. Schauplatz ist dieses Mal die berüchtigte Stadt Arkham, die nach einer übernatürlichen Flut fast vollständig verlassen wurde. Zwischen verfallenen Gebäuden und überfluteten Straßen treiben nun gefährliche Kreaturen ihr Unwesen.

Spieler übernehmen die Rolle von Calvin Rafferty, einem Okkultisten und Abenteurer. Nachdem ein Traumritual schiefgeht, verfällt seine Freundin Faye in einen mysteriösen Schlaf. Calvin macht sich daraufhin auf den Weg durch die zerstörte Stadt, um sie zu retten. Entscheidungen während der Story sollen spürbare Folgen nach sich ziehen. In Kämpfen geht es erneut mit Schusswaffen und Nahkampfwaffen im Stil der 1920er-Jahre gegen Monster. Die überflutete Stadt wird nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Boot erkundet. Ein begrenztes Inventar verlangt geschicktes Ressourcenmanagement. Passend zur Ankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der auf YouTube abrufbar ist. Wer will, kann sich The Sinking City 2 bei Steam bereits auf seine Wunschliste setzen.