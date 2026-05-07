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Seit 15 Jahren findet in Berlin jährlich das A MAZE. / statt. Das Event ist ein internationales Festival für Independent-Spiele und spielerische Medien. Ziel der Veranstalter ist es, Entwickler, Künstler und Spieler aus aller Welt zusammenzubringen und ihnen experimentelle und innovative Spiele, Kunst und digitale Kultur zu präsentieren. Vom 13. bis zum 16. Mai 2026 gibt es Vorträge, Workshops, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen.

Im Rahmen der A Maze./ wird auch das Berliner Studio KLANG vertreten sein. Die Entwickler laden Besucher zu exklusiven Showcase-Events rund um ihr neuestes Projekt ein. Dabei handelt es sich um den ambitionierten Gesellschaftssimulator SEED. Unter dem Namen In Bloom – The SEED Festival öffnet das Team während des Festivals seine Studio-Türen und gewährt einen Blick auf die kontinuierlich laufende Spielwelt namens Avesta.

Kürzlich veröffentlichte das Studio einen neuen Cinematic-Trailer zu SEED. Nun sollen Besucher die Möglichkeit erhalten, die persistent laufende Simulation selbst zu erleben. Vor Ort können sie auch mit den Entwicklern ins Gespräch zu kommen und kommende Inhalte des nächsten großen Updates sehen. Besonders im Fokus des Spiels die Idee einer vollständig spielergesteuerten Gesellschaft, in der sämtliche Abläufe ohne NPCs auskommen. Interessierte können sich für die Veranstaltungen anmelden.

In SEED übernehmen Spieler die Kontrolle über sogenannte Seedlings, die gemeinsam eine neue Gesellschaft auf einem fremden Planeten errichten. Die Spielwelt läuft dauerhaft weiter, auch wenn Spieler offline sind. Dadurch soll ein dynamisches soziales Ökosystem entstehen, dessen Entwicklung vollständig von den Spielern bestimmt wird. Weitere Informationen zu SEED gibt es auf der offiziellen Website von KLANG. Informationen zum Festival und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, finden sich auf der offiziellen Seite von A MAZE. / Berlin.