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Nachdem zuletzt Gerüchte über eine Rückkehr von Star Fox die Runde gemacht hatten, ist das Comeback nun offiziell. Nintendo hat ein Remake von Star Fox 64 angekündigt, das am 25. Juni exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Der schlicht Star Fox genannte Titel legt den N64-Klassiker von 1997 neu auf, soll spielerisch aber eng am Original bleiben. Damit gehört die Neuauflage zu den ersten Spielen, mit denen Nintendo nicht nur bekannte Markenpflege betreibt, sondern ausdrücklich auch Funktionen der neuen Hardware besonders in den Fokus rückt.

Fox McCloud tritt gemeinsam mit Peppy Hare, Slippy Toad und Falco Lombardi gegen Andross und dessen Truppen im Lylat-System an. Das Spielprinzip des Rail-Shooters wird dabei nicht neu erfunden: Der Arwing fliegt auf vorgegebenen Routen durch die Levels, weicht Hindernissen aus und bekämpft Gegner mit Laserfeuer, Bomben und klassischen Manövern wie Barrel Rolls oder Loopings. Alternative Routen durch das Planetensystem sollen dafür sorgen, dass mehrere Durchläufe nicht identisch ablaufen.

Neu ist vor allem die technische Präsentation: Nintendo spricht von einer vollständigen visuellen Überarbeitung, die die Leistung der neuesten Hybridkonsole voll ausreizen soll. Dazu gehören überarbeitete Charaktermodelle, neu gestaltete Umgebungen, zusätzliche Zwischensequenzen, vollständig vertonte Dialoge und ein überarbeiteter Soundtrack. Außerdem sollen neue Missionsbesprechungen zwischen den Abschnitten die Handlung stärker ausbauen. Eine neue Prolog-Mission erzählt zudem die Vorgeschichte um Fox McClouds Vater intensiver.

Neben der Kampagne erweitert Nintendo die Modi. Im Challenge-Modus lassen sich bereits abgeschlossene Abschnitte mit neuen Zielvorgaben erneut spielen. Der Battle-Modus setzt auf Gefechte mit bis zu acht Spielern, aufgeteilt in zwei Viererteams. Nintendo nennt drei Szenarien: Gebietskontrolle auf Corneria, das Sammeln von Energiekristallen auf Fichina und den Kampf um Fracht in Sector Y. Damit erhält die Neuauflage einen Mehrspieleranteil, der über die reine Nostalgiepflege hinausgehen soll.

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Für die Switch 2 ist primär die Joy-Con-2-Maussteuerung relevant. Im Solo-Modus lässt sich laut Nintendo zwischen klassischer Tastensteuerung und Bewegungssteuerung wechseln, um präziser zu zielen. Im Koop-Betrieb kann ein Spieler die Flugsteuerung übernehmen, während ein zweiter als Bordschütze agiert. Damit nutzt Star Fox eine der auffälligeren Neuerungen der Konsole nicht nur im Menü oder als Zusatzfunktion, sondern direkt im Spielablauf.

Auch GameChat wird eingebunden. Spieler können während der Kommunikation als Avatare aus dem Star-Fox-Universum auftreten, ergänzt durch AR-Filter. Gesichtsausdrücke und Bewegungen sollen dabei auf die digitalen Figuren übertragen werden. Für einige Online- und Videofunktionen verweist Nintendo allerdings auf Nintendo Switch Online, ein Nintendo-Konto und eine kompatible USB-Kamera. GameShare ist ebenfalls vorgesehen, wobei Online-Sitzungen an die Switch 2 gebunden bleiben.

Ob die Mischung aus originalgetreuem Aufbau und neuen Systemfunktionen reicht, um Star Fox über den Nostalgiefaktor hinaus wieder stärker zu positionieren, wird sich zum Verkaufsstart Ende Juni zeigen.