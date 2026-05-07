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Computer- und Videospiele erreichen in Deutschland weiterhin ein breites Publikum. Nach aktuellen Daten des Branchenverbands game spielen inzwischen rund 41,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik zwischen 6 und 69 Jahren. Damit nutzen etwa sechs von zehn Personen in dieser Altersgruppe regelmäßig digitale Spieleangebote.

Erstmals berücksichtigt die Erhebung dabei auch Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die in Deutschland leben. Dadurch erweitert sich die statistische Grundlage gegenüber früheren Auswertungen deutlich. Die Daten stammen vom Marktforschungsunternehmen YouGov und bilden die Spielerschaft nach Angaben des Verbands umfassender ab als in den Vorjahren.

Das Durchschnittsalter der Spielerinnen und Spieler liegt mittlerweile bei 38,3 Jahren. Games sind damit längst kein reines Jugendthema mehr. Rund 79 % der Spielenden sind volljährig. Gleichzeitig bleibt die Verteilung zwischen Männern und Frauen vergleichsweise ausgeglichen. Etwa 46 % der Gamer in Deutschland sind Frauen, rund 54 % Männer.

Bei den genutzten Plattformen liegt das Smartphone weiterhin an erster Stelle. Insgesamt 23,7 Millionen Menschen spielen auf mobilen Geräten. Direkt dahinter folgen Spielekonsolen mit rund 22,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. PCs kommen auf etwa 14 Millionen Spielende, während Tablets von knapp 9,9 Millionen Menschen zum Spielen verwendet werden.

Viele Nutzer beschränken sich dabei nicht auf eine einzelne Plattform. Rund 19 Millionen Menschen greifen regelmäßig auf zwei oder mehr Geräteklassen zurück. Die Nutzung verteilt sich damit zunehmend über Smartphones, Konsolen, PCs und Tablets parallel.

Auch wirtschaftlich entwickelte sich der deutsche Games-Markt im vergangenen Jahr positiv. Der Gesamtumsatz mit Spielen, Hardware und Online-Diensten stieg 2025 um vier Prozent auf rund 9,4 Milliarden Euro. Besonders stark wuchs der Bereich der Spielekonsolen mit einem Plus von 26 %. Zubehör für Gaming-PCs legte um 13 % zu.

Weiterhin dynamisch entwickelt sich der Markt für digitale Zusatzdienste. Online-Angebote wie PlayStation Plus oder der Xbox Game Pass überschritten erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Damit gewinnen abonnementbasierte Dienste und digitale Plattformmodelle im deutschen Markt weiter an Bedeutung.