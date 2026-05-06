Werbung

Schon seit längerer Zeit gibt es immer wieder Gerüchte um ein geplantes Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Universum. Bestätigt wurde bislang nichts. Einer der heißesten Kandidaten für die Entwicklung scheint Warhorse zu sein. Das Studio ist bekannt für die beiden Kingdom-Come-Deliverance-Spiele. Man hat also bereits Erfahrung mit großen Rollenspielen.

Auf Reddit haben die Entwickler nun ein wenig über ihre aktuelle Arbeit gesprochen. Dabei wurde allerdings nach wie vor nichts in Richtung Herr der Ringe bestätigt. Direkt darauf angesprochen, antwortete der Content-Director des Studios, dass man noch nichts über die Zukunftspläne verraten könne. Dennoch wolle man weiterhin dem Rollenspiel-Genre treu bleiben. Im späteren Gesprächsverlauf kam eine Frage zu einem dritten Teil der Kingdom-Come-Reihe. Erneut fiel die Antwort sehr vorsichtig aus. Es wurde bestätigt, dass man an “etwas” arbeitet. Ohne etwas zum Setting zu verraten, bestätigten die Entwickler aber, dass es sich um ein “riesiges, immersives "Rollenspiel" handeln soll.

Fans wissen nun immerhin, dass die tschechischen Entwickler bereits an ihrem nächsten Titel arbeiten. Auch ist klar, dass es sich um ein Rollenspiel handelt. Aktuell ist aber noch komplett offen, ob es ein neues Spiel zu Kingdom Come wird, oder ob es tatsächlich ins Herr-der-Ringe-Universum geht. Auch eine gänzlich neue IP wäre vorstellbar.