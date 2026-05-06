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Mit Shogun: Total War hat Creative Assembly vor mittlerweile 26 Jahren eine Strategiespiel-Reihe geschaffen, die aktuell bereits 14 Titel umfasst. Thematisch hat man dabei neben historischen Settings auch drei Spiele im Warhammer-Universum entwickelt. Ein weiterer Ausflug in dieses Franchise steht demnächst an. Dann will man sich auch erstmals an einem SciFi-Setting versuchen. Nun haben die Entwickler in einem Livestream aber einige überraschende Updates zu einem bereits veröffentlichten Titel angekündigt.

Insgesamt drei große Inhalts-Updates sollen anstehen. Diese kommen allerdings nicht etwa für das aktuellste Spiel der Reihe, also Total War: Pharaoh von 2023, sondern für das 13 Jahre alte Total War Rome 2. Das Spiel von 2013 wird von Fans oft kritisch gesehen, da es damals in einem unfertigen Zustand erschien. Dennoch ist es bis heute sehr beliebt. Creative Assembly wird die klassischen Serien-Teile generalüberholen. Unter dem Namen Pantheon-Updates soll das Spiel jetzt in drei Schritten modernisiert werden.

Als erstes steht das Mars-Update an. Vorwiegend setzt man hier an den Schlachten an. Rüstungswerte sollen nachvollziehbarer werden und auch am Moralsystem und der Erschöpfung der Einheiten wird geschraubt. Auch an Werten wie der Ansturmfähigkeit und der Masse von Einheiten wird gearbeitet. Die Disziplin der Soldaten hat nun Auswirkungen darauf, wie ordentlich sie sich aufstellen. Die KI stellt ihre Einheiten nun intelligenter auf.

Weiter geht es mit dem Venus-Update. Es soll Rome 2 einen modernen Look verleihen. Das HUD wird überarbeitet und soll sich optisch an römischen Villen orientieren. Die Beleuchtung im Spiel wurde ebenfalls verbessert. Zuletzt folgen noch überarbeitete Texturen auf der Weltkarte. Im dritten und letzten Schritt wartet dann das Jupiter-Update. Hier wird die Spielmechanik angepasst. Boni können nach dem Update nicht mehr grenzenlos stacken. Es wird keinen Unterschied zwischen Haupt- und Nebensiedlung mehr geben, sodass sich überall alle Gebäude bauen lassen. Auch der Techtree wird umgestellt. Einen Release-Termin haben die Updates bisher nicht.

Auf Steam gibt es die Empire Edition von Total War Rome 2 aktuell für 59,99 Euro.