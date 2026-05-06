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Der Anteil von Linux-Nutzern unter den Gamern steigt weiter an. Laut den Auswertungen der neuesten Steam-Umfrage vom April 2026 hat sich ihre Zahl auf Steam innerhalb eines Jahres sogar verdoppeln können. Demnach liegt der Anteil für April 2026 inzwischen bei 4,52 %, nachdem er im Vorjahr noch bei 2,28 % lag.

Die Verteilung erfolgt dabei über eine Vielzahl unterschiedlicher Distributionen. Besonders auffällig ist hier das Wachstum bei Systemen wie Fedora und CachyOS, während etablierte Varianten wie Ubuntu, Linux Mint und Debian nur leichte Zugewinne verzeichnen konnten. Grundsätzlich deutet die Entwicklung auf eine breitere Akzeptanz von Linux als Gaming-Plattform hin, die nicht mehr ausschließlich von einzelnen Distributionen getragen wird.

Im Vergleich zum Vormonat zeigt sich hingegen ein leichter Rückgang. Im März 2026 überschritt der Linux-Anteil noch die Marke von fünf Prozent, bevor er im April wieder darunter fiel. Die Schwankung lässt sich möglicherweise durch Anpassungen in der Datenerhebung erklären. Auffällig sind insbesondere Kategorien mit nicht eindeutig zugeordneten Distributionen, deren Anteile deutlich gesunken sind. Dies könnte auf eine nachträgliche Korrektur zuvor ungenauer Zuordnungen hindeuten.

Eine zentrale Rolle spielt aber weiterhin SteamOS, das Betriebssystem hinter dem Steam Deck. Es macht rund 23 Prozent des gesamten Linux-Anteils auf Steam aus. Trotz dieser starken Position ist auch dieser Anteil zuletzt leicht zurückgegangen, was auf eine wachsende Diversität innerhalb der Linux-Gaming-Szene hindeutet.

Technisch profitiert Linux-Gaming von kontinuierlichen Verbesserungen in der Kompatibilitätsschicht Proton, die Windows-basierte Spiele über eine angepasste Laufzeitumgebung ausführbar macht. Diese Technologie reduziert die Abhängigkeit von nativen Linux-Versionen und ermöglicht eine breitere Spieleauswahl. In Kombination mit modernen Grafiktreibern und optimierten Kernel-Versionen liegt die Performance in vielen Fällen inzwischen auf dem Niveau von Windows-Systemen.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Linux im Gaming-Umfeld weiter an Bedeutung gewinnt. Zwar bleibt der Marktanteil im Vergleich zu Windows weiterhin deutlich kleiner, doch die Entwicklung weist auf eine wachsende Dynamik hin.