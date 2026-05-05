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Wie Take-Two-CEO Strauss Zelnick während der Interactive Innovation Conference in Las Vegas verriet, erfolgt die Veröffentlichung von GTA 6 zunächst ausschließlich für die Konsolen, während die eigentliche PC-Version erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist. Die Entscheidung sorgt seit der Ankündigung für Diskussionen, entspricht jedoch der langjährigen Strategie von Rockstar Games und seinem Mutterkonzern Take-Two Interactive.

Zelnick begründet das Vorgehen mit der technischen und wirtschaftlichen Struktur des Marktes. Konsolen bieten eine klar definierte Hardwarebasis, wodurch sich Performance, Grafik und Systemstabilität gezielt optimieren lassen. Für Entwickler bedeutet das eine höhere Kontrolle über das Nutzererlebnis, insbesondere bei großen Produktionen mit komplexen Spielwelten, umfangreicher Physikberechnung und hoher Datenlast.

Zum Start am 19. November 2026 erscheint GTA 6 daher ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine spätere Umsetzung für den PC gilt zwar als wahrscheinlich, wurde jedoch noch nicht offiziell terminiert. Der zusätzliche Entwicklungsaufwand spielt dabei wohl eine zentrale Rolle. PC-Versionen müssen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen angepasst werden, darunter verschiedene Prozessorarchitekturen, Grafikkarten, Speichergrößen und Betriebssysteme.

Gleichzeitig hat die Bedeutung des PCs im Spielemarkt wohl auch zugenommen. Laut Zelnick kann die Plattform bei großen Veröffentlichungen inzwischen einen Anteil von bis zu 50 % der Verkäufe erreichen. Dennoch bleibt der initiale Fokus auf Konsolen bestehen, da diese als verlässlicher Startpunkt für Blockbuster-Titel gelten.

Branchenanalysten gehen davon aus, dass GTA 6 zu den größten Veröffentlichungen der Unterhaltungsindustrie zählen könnte. Selbst zweistellige Millionenverkäufe am ersten Tag würden in diesem Kontext nicht zwangsläufig als ausreichend gelten. Die Entwicklungskosten liegen deutlich über dem Niveau klassischer AAA-Produktionen, was den wirtschaftlichen Druck zusätzlich erhöht.