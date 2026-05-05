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Valve hat im deutschen Steam Store Ende April gleich mehrere hundert Spiele entfernt. Insgesamt betroffen sind rund 900 Titel, die für Nutzer in Deutschland nun nicht mehr sichtbar oder neu erwerbbar sind. Hintergrund sind verschärfte Anforderungen im Bereich Jugendschutz, die bereits zuvor angekündigt worden waren.

Auslöser ist die gesetzliche Vorgabe, dass Spiele ohne gültige Altersfreigabe hierzulande weder öffentlich präsentiert noch beworben werden dürfen. Plattformbetreiber wie Valve müssen entsprechende Inhalte daher ausblenden, sofern keine Einstufung durch zuständige Stellen vorliegt. Technisch bedeutet das, dass betroffene Produkte aus der Store-Datenbank für eine bestimmte Region gefiltert werden, während sie in anderen Ländern weiterhin verfügbar bleiben.

Unter den entfernten Titeln befinden sich neben zahlreichen kleineren Produktionen auch bekannte Spiele. Dazu zählt unter anderem Tales from the Borderlands, das ursprünglich vom inzwischen umstrukturierten Studio Telltale Games entwickelt wurde. Da die ursprünglichen Verantwortlichen nicht mehr existieren, wurden offenbar keine aktuellen Unterlagen für eine Altersfreigabe eingereicht. Ohne diese Einstufung bleibt das Spiel im deutschen Store vorerst gesperrt.

Für Nutzer, die entsprechende Titel bereits besitzen, ändert sich technisch wenig. Die Spiele bleiben in der persönlichen Bibliothek erhalten und können weiterhin heruntergeladen sowie ausgeführt werden. Die Einschränkung betrifft ausschließlich die Sichtbarkeit im Shop und die Möglichkeit zum Neukauf innerhalb Deutschlands.

Die Umsetzung erfolgt serverseitig über regionale Zugriffsbeschränkungen. Dabei erkennt das System anhand von Kontodaten und IP-Adresse, welche Inhalte angezeigt werden dürfen. Auch alternative Bezugsquellen können betroffen sein, so etwa der Kauf über andere Plattformen oder digitale Geschenke aus dem Ausland.