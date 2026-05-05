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Mit dem ROG Strix Aiolos bringt ASUS ein neues externes SSD-Gehäuse seiner Gaming-Marke Republic of Gamers, kurz ROG, auf den Markt. Das Modell richtet sich laut Hersteller vorwiegend an Gamer und Kreative. Das Gehäuse unterstützt über USB-C 3.2 Gen 2x2 Transferraten von bis zu 20 Gbit/s und eignet sich damit für den schnellen Austausch großer Datenmengen wie Spielebibliotheken oder Mediendateien.

Im Inneren des Geräts kommt eine Dual-M.2-Schnittstelle zum Einsatz, die sowohl NVMe- als auch SATA-SSDs in den Formfaktoren 2242, 2260 und 2280 unterstützt. Dadurch bietet das ROG Strix Aiolos vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Upgrade-Optionen für Käufer. Ein zentrales Feature soll das integrierte ROG-SSD-Dashboard sein. Die Software liefert Echtzeitinformationen zu Status, Leistung und weiteren Kennzahlen des verbauten Laufwerks und soll so eine einfache und übersichtliche Verwaltung ermöglichen.

Bei der Kühlung setzt ASUS auf ein zweistufiges Konzept. Ein internes Wärmeleitpad sorgt für die Ableitung der SSD-Abwärme, während eine äußere Beschichtung aus Flüssigsilikon zusätzlichen Schutz bietet und gleichzeitig die Wärmeentwicklung reduzieren soll. Die Oberfläche ist zudem widerstandsfähig gegenüber Staub und Abnutzung.

Optisch soll das Gehäuse zu Gaming-Setups passen und der ROG-Linie treu bleiben. So bietet es eine anpassbare Aura-RGB-Beleuchtung. Über eine Weboberfläche lassen sich verschiedene Lichteffekte einstellen. Für den mobilen Einsatz integriert ASUS einen Metallhaken mit Stoffanhänger, der laut Hersteller eine deutlich höhere Belastbarkeit als frühere Lösungen bietet. Ergänzt wird der Lieferumfang durch ein geflochtenes Kabel und ein Trageband. Das werkzeuglose Design mit Push-to-Open-Mechanismus ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausbau der SSD ohne zusätzliches Werkzeug. Das ROG Strix Aiolos ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,90 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite.