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Das Action-Adventure Crimson Desert hat mit Version 1.05.00 ein umfangreiches Update erhalten, das primär die Spielmechanik im fortgeschrittenen Verlauf erweitert. Im Mittelpunkt stehen zwei neue Systeme, die direkt in die bestehende Open-World-Struktur integriert wurden und auf wiederkehrende Herausforderungen sowie dynamische Weltveränderungen abzielen.

Eine der zentralen Neuerungen ist die sogenannte Rematch-Funktion. Sie ermöglicht es, bereits besiegte Bosse erneut herauszufordern. Technisch wird dies über sogenannte Memory Fragments umgesetzt, die nach einem Bosskampf freigeschaltet und auf der Karte lokalisiert werden können. Der erneute Kampf wird durch das Aktivieren eines bestimmten Punktes in der Spielwelt ausgelöst. Dabei stehen zwei unterschiedliche Modi zur Verfügung: Im Modus Reminisce treten die Gegner mit ihren ursprünglichen Werten an, während im Modus Resonate die Werte dynamisch an den Fortschritt des Spielers angepasst werden. Dieses skalierende System erlaubt es, Kämpfe sowohl unter identischen Bedingungen zu wiederholen als auch an ein höheres Ausrüstungsniveau anzupassen. Verbrauchte Ressourcen werden nach dem Kampf wiederhergestellt, zusätzliche Belohnungen sind aktuell nicht vorgesehen.

Parallel dazu führt das Update das Re-blockade-System ein, das die Spielwelt dynamischer gestalten soll. Bereits befreite Gebiete können nun von gegnerischen Fraktionen erneut eingenommen werden, sofern entsprechende Bedingungen erfüllt sind. Die Umsetzung erfolgt über eine probabilistische Verteilung, welche bei bestimmten Aktionen wie dem Laden eines Spielstands oder dem Ausruhen ausgelöst wird. Insgesamt sind 13 Fraktionen beteiligt, die in 23 verschiedenen Regionen aktiv werden können. Spieler haben dabei die Möglichkeit, die Häufigkeit dieser Ereignisse über drei Stufen zu beeinflussen, wodurch sich die Intensität der Rückeroberungen variieren lässt.

Ergänzend erweitert das Update die Spielwelt um neue Kreaturen. Dazu zählen legendäre Tiere wie ein Adler und ein Ara, die freigeschaltet und als Begleiter genutzt werden können. Auch neue Gegenstände und kosmetische Optionen, etwa in Form von Verkleidungen, wurden integriert. Neben den inhaltlichen Erweiterungen behebt das Update mehrere technische Probleme. Dazu gehören Fehler bei der Nutzung von Begleitern sowie Inkonsistenzen bei Vertrauenswerten innerhalb des Spiels.

Das Update wurde plattformübergreifend veröffentlicht und steht auf PC, Konsolen und weiteren unterstützten Systemen zur Verfügung. Weitere Anpassungen und Erweiterungen der neuen Systeme sind bereits angekündigt und sollen in zukünftigen Versionen folgen.