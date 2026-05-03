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Das Strategiespiel Memoriapolis startete vor genau einem Jahr zunächst im Early Access. Am 30. April 2025 ging der Titel an den Start. Nun haben die Entwickler von 5PM Studio allerdings beschlossen, eine rundum überarbeitete Fassung des Spiels zu veröffentlichen. Mit Banners & Wonders soll der City Builder einmal generalüberholt werden. Die neue Fassung steht ab sofort für PC über Steam zum Download bereit.

In Memoriapolis errichten Spieler eine lebendige Stadt über mehrere Jahrhunderte hinweg. Dabei übernehmen sie die Kontrolle über die Geschicke ihrer Siedlung von der Antike bis zur industriellen Revolution. Gebaute Bezirke wachsen organisch. Innerhalb der Stadt kämpfen verschiedene Fraktionen um Einfluss und politische Allianzen verändern sich im Verlauf der Zeit. Das Spiel verfolgt einen Ansatz, bei dem Entscheidungen über Generationen hinweg spürbare Auswirkungen auf den Spielverlauf haben sollen.

Ursprünglich konnte das Spiel im Early Access zwar schon eine Community aufbauen, die Vollversion blieb jedoch hinter den Erwartungen der Entwickler zurück. So kam es zur Entscheidung von 5PM Studio, das Projekt ein Jahr lang umfassend zu überarbeiten. Das Ergebnis dieser Neuausrichtung ist nun Banners & Wonders. Bereits während der offenen Beta-Phase erhielt das Update laut Machern positives Feedback. Besonders gelobt wurden das überarbeitete Fraktionssystem, das neue Endgame-Ziel rund um monumentale Weltwunder sowie ein insgesamt gestraffter Spielfluss. Auch optisch hat sich einiges getan. Verbesserte Zoomstufen und eine detailreichere Darstellung der Städte sollen für mehr Realismus sorgen.

Auf Steam kommt Memoriapolis derzeit auf eine größtenteils positive Bewertung bei über 1.600 Rezensionen. Zum Start von Banners & Wonders gibt es für zwei Wochen einen Rabatt von 30 % auf Steam. So kostet der Titel aktuell 17,15 Euro. Besitzer der bisherigen Version erhalten das umfangreiche Update kostenlos.