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Die Entwicklung von Subnautica 2 könnte kaum turbulenter laufen. Nachdem das Spiel im Oktober 2024 und damit zehn Jahre nach dem Release des ersten Teils angekündigt wurde, sollte der Early Access eigentlich schon im März 2025 starten. Dann kam es jedoch zu einem Rechtsstreit zwischen Entwickler Unknown Worlds und Publisher Krafton. Letzterer soll die Chef-Entwickler entlassen haben, um sich durch einen verzögerten Start von Prämien in Millionenhöhe zu drücken.

Im März verdonnerte ein US-Gericht Krafton dann jedoch dazu, diese Entscheidung zu revidieren. Dadurch ist Studiogründer Ted Gill zurück bei Unknown Worlds und hat die volle Kontrolle über Subnautica 2. Direkt nach dieser Entscheidung gab man auch bekannt, dass der Early Access schon im Mai 2026 starten soll. Nun gibt es auch einen konkreten Termin. Ab dem 14. Mai soll es losgehen.

In einem Interview mit Gamestar verrieten die Macher das Datum und sprachen auch über die geplanten Neuerungen in Teil zwei. Sie bekräftigten auch noch einmal, dass es sich keinesfalls um ein Live-Service-Spiel handeln wird. Man will sich stark am ersten Teil von 2014 orientieren. So wird auch die Spielfigur stets stumm bleiben. Der Horror soll nicht zu kurz kommen und es wird angekündigt, dass sich die bedrohlichen Gegner noch wesentlich intelligenter verhalten als im Vorgänger. Optional lässt sich das Spiel auch im Koop erleben. Wer will, kann sich Subnautica 2 bereits auf seine Steam-Wunschliste setzen.