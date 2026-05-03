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Im Oktober 2025 veröffentlichte Nintendo Super Mario Galaxy 1 & 2 als Neuauflage für die Nintendo Switch. Wir hatten die beiden Titel damals ebenfalls angespielt. Die beiden Klassiker von 2007 und 2010 wurden in der überarbeiteten Version überwiegend auf das neue System angepasst. Neue Inhalte gab es keine. Das hat sich nun sehr überraschend geändert.

Nintendo hat ein Update veröffentlicht, das Super Mario Galaxy 2 um ein neues Kapitel im Storybuch erweitert. Der neue Abschnitt soll als Epilog der Geschichte fungieren. Entsprechend steht er auch nur Spielern zur Verfügung, die zuvor alle anderen Kapitel des Spiels abgeschlossen und einen Powerstern verdient haben.

Der neue Epilog greift allerdings nicht die Geschichte der neuen Mario-Filme auf. Vielmehr geht es um das Schicksal zweier Lumas. Auch ein geheimnisvolles Mädchen hat einen kurzen Auftritt. Neben der neuen Geschichte bringt das Update auch einige Bug-Fixes mit sich. Laut Patch-Notes wartet generell eine angepasste Spielerfahrung auf den Switch-Konsolen auf die Spieler. Das Update ist kostenlos und steht seit dem 29. April 2026 zum Download bereit. Im Nintendo eShop gibt es Super Mario Galaxy 2 aktuell für 39,99 Euro zu kaufen. Das Bundle aus Teil eins und zwei kostet 69,99 Euro.