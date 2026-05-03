News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#Gaming #Nintendo #Super-Mario #Galaxy #Story #DLC

Neue Story und mehr

Super Mario Galaxy 2 erhält großes Update

Portrait des Authors


Super Mario Galaxy 2 erhält großes Update
0

Werbung

Im Oktober 2025 veröffentlichte Nintendo Super Mario Galaxy 1 & 2 als Neuauflage für die Nintendo Switch. Wir hatten die beiden Titel damals ebenfalls angespielt. Die beiden Klassiker von 2007 und 2010 wurden in der überarbeiteten Version überwiegend auf das neue System angepasst. Neue Inhalte gab es keine. Das hat sich nun sehr überraschend geändert.

Nintendo hat ein Update veröffentlicht, das Super Mario Galaxy 2 um ein neues Kapitel im Storybuch erweitert. Der neue Abschnitt soll als Epilog der Geschichte fungieren. Entsprechend steht er auch nur Spielern zur Verfügung, die zuvor alle anderen Kapitel des Spiels abgeschlossen und einen Powerstern verdient haben. 

Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake
Super Mario Galaxy 1 + 2 Remake

Der neue Epilog greift allerdings nicht die Geschichte der neuen Mario-Filme auf. Vielmehr geht es um das Schicksal zweier Lumas. Auch ein geheimnisvolles Mädchen hat einen kurzen Auftritt. Neben der neuen Geschichte bringt das Update auch einige Bug-Fixes mit sich. Laut Patch-Notes wartet generell eine angepasste Spielerfahrung auf den Switch-Konsolen auf die Spieler. Das Update ist kostenlos und steht seit dem 29. April 2026 zum Download bereit. Im Nintendo eShop gibt es Super Mario Galaxy 2 aktuell für 39,99 Euro zu kaufen. Das Bundle aus Teil eins und zwei kostet 69,99 Euro.

Quellen und weitere Links

Werbung

#Gaming
#Nintendo
#Super-Mario
#Galaxy
#Story
#DLC
KOMMENTARE (0)
Back to top