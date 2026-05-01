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Der Deutsche Computerspielpreis 2026 wurde vergeben. Am 29. April 2026 wurden in München die besten deutschen Spiele ausgezeichnet. Im Herkulessaal der Münchener Residenz feierte die Games-Branche die kreativsten und innovativsten deutschen Spiele in insgesamt 15 Kategorien. Auf die Gewinner wurden insgesamt 800.000 Euro verteilt. Der Deutsche Computerspielpreis ehrt alljährlich die besten Computer- und Videospiele aus Deutschland und ihre Teams. Träger des Preises sind die Bundesregierung und der Verband der deutschen Games-Branche.

Die diesjährige Preisverleihung wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert. Im kommenden Jahr werden die Gäste bei der Verleihung wieder in der Hauptstadt Berlin begrüßt. Wie die Ausrichter bekannt gegeben haben, findet die Preisverleihung damit ab 2027 weiterhin abwechselnd in Berlin und München statt. Die gesamte Award-Show ist als VOD auch auf YouTube abrufbar.

Gewinner in der Hauptkategorie Bestes Deutsches Spiel ist The Darkest Files vom Berliner Entwicklungsstudio Paintbucket Games. Spieler übernehmen hier die Rolle einer Staatsanwältin in der Nachkriegszeit. Ihr Job ist es, NS-Verbrechen vor Gericht zu bringen. Das Spiel gewann zusätzlich noch den Preis als Bestes Serious Game. The Berlin Apartment von Blue Backpack konnte ebenfalls in zwei Kategorien überzeugen und bekam die Auszeichnungen für die Beste Story sowie das Beste Grafikdesign. Die Auszeichnung als Studio des Jahres ging an weltenbauer. Software Entwicklung aus Wiesbaden.

Auch Anno konnte einen Preis abstauben. Die Städtebau-Simulation von Ubisoft Mainz setzte sich in der Kategorie Beste Innovation & Technologie durch. Bestes Internationales Spiel wurde Blue Prince. Mit dem Sonderpreis der Jury wurde der Forschungsverbund RadiGaMe geehrt, der sich bei Themen wie Extremismusprävention in digitalen Räumen engagiert und die Instrumentalisierung von Gaming-Plattformen durch extremistische Propaganda untersucht. Spieler des Jahres ist Dennsen86, der vor allem für seine Speed-Runs bekannt ist.

Durch den Abend führte wieder das Moderations-Duo Katrin Bauerfeind und Uke Bosse. Den Hauptpreis für das Beste Deutsche Spiel überreichte Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, die in der Bundesregierung für Games zuständig ist. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, verkündete den Gewinner-Titel in der Kategorie Beste Innovation und Technologie. Zu den weiteren prominenten Laudatoren zählten Tobias Huebi Hübenthal, Sönke Möhring, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Jennifer Pankratz, Louis Philippson, Rosemondy, Kristina Vogel sowie die Cosplayer Maul Cosplay und Keksbikini, die den Preis für das beste Grafikdesign verliehen.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner 2026 im Überblick: