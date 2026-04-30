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Prozedurale Level-Architekturen, KI-generierte Texturen und LLM-basierte NPCs – in den kommenden Jahren wird die KI größere Auswirkungen auf die Entwicklung von Spielen haben. In welche Richtung dies ausschlagen könnte, zeigte NVIDIAs Präsentation von DLSS 5 und die Kritik, die daraufhin auf das Unternehmen einprasselte. Zwar sollten hier erst einmal nur die technischen Aspekte und die Verbesserung in der Darstellung eine Rolle spielen, viele sahen dies aber auch schon als Angriff auf die künstlerischen Freiheiten im Spiele-Design.

Mit der Einführung der "Roblox Reality"-Initiative schlägt die Roblox Corporation einen Richtungswechsel ein, der sich klar von klassischen Game-Engine-Architekturen abgrenzt. Im Zentrum steht eine hybride Struktur, die deterministische Simulation und generatives Rendering konsequent voneinander trennt. Während herkömmliche Engines sämtliche Schritte – von Physik über Logik bis hin zur finalen Bildausgabe – in einer Grafik-Pipeline abarbeiten, definiert Roblox eine neue Aufgabenteilung: Die Simulation berechnet weiterhin präzise und reproduzierbar den Zustand der Welt, während die visuelle Darstellung zunehmend durch KI-Modelle erzeugt wird (hier der Verweis zu DLSS 5). Dieser Ansatz erinnert weniger an traditionelle Rasterizer- oder Raytracing-Pipelines, sondern vielmehr an moderne datengetriebene Renderingverfahren, bei denen das finale Bild als Ergebnis eines trainierten Modells entsteht.

Die eigentliche Spielwelt bleibt dabei vollständig deterministisch. Die klassische Engine fungiert weiterhin als "Single Source of Truth", die sämtliche Zustände, Interaktionen und physikalischen Simulationen verwaltet. Ergänzt wird sie durch ein sogenanntes "Video World Model", das nicht mehr im engeren Sinne rendert, sondern auf Basis bestimmter Eingabedaten – etwa Geometrie, Kameraposition oder Szenenkontext – photorealistische Frames generiert.

Der globale Weltzustand des Spiels wird weiterhin serverseitig verwaltet, was eine konsistente und manipulationssichere Grundlage für Multiplayer-Spiele schafft. Ergänzend kommt clientseitige spekulative Simulation zum Einsatz, um Eingabeverzögerungen zu minimieren und eine unmittelbare Interaktion zu ermöglichen.

An die Stelle klassischer GPU-basierter Berechnungen tritt ein mehrstufiges System, bei dem zunächst vereinfachte Repräsentationen in der Cloud erzeugt und anschließend über CDNs an die Clients verteilt werden. Eine GPU-Infrastruktur übernimmt die Aufgabe, diese Daten mithilfe des eben erwähnten Video World Models in hochdetaillierte Bildsequenzen zu überführen. Das KI-Modell fungiert dabei als "intelligenter Supersampler", der fehlende Details ergänzt und die visuelle Qualität massiv verbessern soll. Anders als bei klassischen Upscaling-Verfahren entsteht das finale Bild jedoch nicht durch deterministische Interpolation, sondern durch generative Prozesse.

Roblox Reality adressiert aus Entwicklersicht ein zentrales Problem in der Spieleproduktion: den stetig steigenden Aufwand für in der Erstellung der Assets. Indem photorealistische Details nicht mehr vollständig manuell erstellt werden müssen, sondern durch das Modell ergänzt werden, verschiebt sich ein erheblicher Teil der Komplexität in die Infrastruktur. Dies könnte langfristig zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führen, insbesondere für kleinere Entwicklerteams, die bislang an den Anforderungen moderner Grafikpipelines scheitern.

Aber es gibt auch Gefahren dieses Systems: So könnten immer mehr Spiele fast identisch aussehen, da sie auf Basis der gleichen oder ähnlichen Daten erstellt wurden. Die Prompts in der Erstellung der Assets werden zu einem wichtigen Faktor.

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In der Gesamtbetrachtung positioniert sich die Roblox Hybrid Architecture damit zwischen klassischer Game Engine, Cloud-Gaming-Plattform und generativem KI-System. Die Simulation soll weiterhin für Konsistenz und Reproduzierbarkeit sorgen, während das Rendering zunehmend zu einem generativen Prozess wird.

Mittels DLSS und Multi Frame Generation ist es bereits heute möglich, dass 23 von 24 dargestellten Pixeln keiner Renderings-Pipeline mehr entstammen, sondern von einer KI erstellt wurden. Nur einer von 24 Pixeln durchwandert demnach den klassischen Renderingpfad. Der nächste Schritt ist die komplett unsichtbare Berechnung von Geometrie, Kameraposition oder Szenenkontext und letztendliche Darstellung des Frames per KI-Modell.