Werbung

Lange Zeit waren nur wenige Informationen zu The Blood of Dawnwalker verfügbar. Es handelt sich dabei um das Erstlingswerk des Studios Rebel Wolves. Die Entwickler sind jedoch bei weitem keine Unbekannten. Gründer des Studios ist der ehemalige The Witcher 3-Director Konrad Tomaszkiewicz. 2022 hat er sein eigenes Studio ins Leben gerufen und im Laufe des Jahres folgten noch weitere ehemalige CD Projekt Red Entwickler.

Bis zum Januar 2025 war nicht bekannt, woran genau in dem Studio gearbeitet wird. Dann enthüllten die Entwickler ihr Spiel namens The Blood of Dawnwalker. Eine weitere Ladung Informationen wurde gestern in einem neuen Live-Stream veröffentlicht. Darunter auch das lange erwartete Release-Datum. Bandai Namco fungiert als Publisher und das Open-World-Rollenspiel wird am 3. September 2026 für PC, PlayStation5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Mittlerweile sind auch Vorbestellungen möglich. Die Standard-Edition kostet auf Steam 69,99 Euro. Eine Eclipse Edition ist für 79,99 Euro verfügbar. Diese enthält neben dem Spiel auch ein digitales Kompendium der Spielwelt, den digitalen Soundtrack und ein digitales Comicbuch. Auch eine Collector’s Edition wurde vorgestellt. Diese ist über die Website von Bandai Namco verfügbar und kostet 199,99 Euro. Hier gibt es zu den eben genannten Boni noch einige physische Items. Darunter ein Steelbook, eine Weltkarte, das gedruckte Weltkompendium und eine Figur in der Sammlerbox.

Die Spieler übernehmen in The Blood of Dawnwalker die Rolle von Coen, der jüngst von einem Vampir gebissen wurde. Nun hat er 30 Tage Zeit, um sein Familie zu retten, bevor er sich vollends verwandelt. Diese 30 Tage bieten quasi einen Timer, der in das Spiel integriert wurde und für Spannung sorgen soll. Da die Zeit bei verschiedenen Aktionen voranschreitet, müssen sich die Spieler entscheiden, was sie tun und welche Möglichkeiten sie aus Zeitgründen lieber ignorieren. Coen stehen drei Skilltrees zur Verfügung. So kann er sich auf Witchcraft, Swordmastery und Vampirism konzentrieren. Das neue Video zeigte auch, dass in der offenen Welt verschiedene Türme erklommen werden müssen, um die Umgebung aufzudecken. Ezio lässt grüßen.