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Im Mai 2025 ist Hotel Architect in den Early Access gestartet. Entwickelt wurde das Spiel von Pathos Interactive und als Publisher fungiert Wired Productions. Wir haben uns die frühe Version des Spiels damals angesehen. Nach einem Jahr in der Testphase soll der Titel nun sein finales Release erhalten. Als Datum dafür wurde der 14. Mai 2026 verkündet.

In Hotel Architect ist es die Aufgabe der Spieler, ihr eigenes Hotel zu bauen und dieses, wie der Name vermuten lässt, zu managen. Neben dem Bau und der Vermietung von ansprechenden Hotelzimmern wird hier noch wesentlich mehr benötigt. Wartungsräume und Entertainment Areale werden errichtet. Hinzu kommt das Einstellen und Verwalten des entsprechenden Personals. Mit wachsendem Erfolg kommen auch anspruchsvollere Gäste in das Hotel, deren Anforderungen wesentlich schwerer zu befriedigen sind.

Pünktlich zum Release erhält das Spiel noch einmal ein Inhalts-Update. So werden mit Version 1.0 neue Schwierigkeitsgrade hinzugefügt. Wer keine Lust auf Story hat und einfach nur spielen will, kann auch den neuen Custom Sandbox Modus nutzen. Als neue Kunden kommen Pärchen ins Spiel, die noch einmal ihre eigenen Wünsche haben. Auch zwei neue Locations gehören zum Paket. Ein Hotel im Schwarzwald wird ebenso hinzugefügt wie London. Auf Steam kann der Zugang zur Early Access Version bereits jetzt für 29,99 Euro gekauft werden. Version 1.0 wird am 14. Mai aktiviert.