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Mit For the Stars will Snail Games USA das erste Weltraum-Survivalspiel des Studios veröffentlichen. Ein neues Video gibt nun einen Überblick über den Stand der Entwicklung. Der Titel setzt auf ein Open Universe-Konzept und kombiniert Erkundung, Aufbau und Multiplayer-Elemente in einem persistenten Sci-Fi-Sandbox-Erlebnis. In dem Dev Diary, das auf YouTube abrufbar ist, geben die Entwickler einen genaueren Einblick in die grundlegenden Gameplay-Elemente. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Base-Building und Survival. Immerhin sollen hier fremde und lebensfeindliche Planeten besiedelt werden. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Forschers, der von Welt zu Welt reist, um Ressourcen zu sammeln, außerirdische Lebensformen zu untersuchen und die Geheimnisse vergangener Zivilisationen zu lüften.

Beim Betreten eines neuen Planeten beginnt das Spiel mit dem Aufbau-Part. Dazu gehören automatisierte Fabriken mit Rohrsystemen, Förderbändern, Drohnen und Leitungen, die Rohstoffe effizient vom Abbau bis zur Lagerung transportieren. Die Planung dieser Systeme wird laut Entwicklern entscheidend sein, um langfristig auf den oft lebensfeindlichen Planeten zu bestehen.

Die Ressourcen sind allerdings hart umkämpft. Gefährliche Umweltbedingungen und aggressive Kreaturen zwingen die Spieler dazu, strategische Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig setzt For The Stars auf dynamische Ökosysteme. Eingriffe in die Natur haben teilweise gravierende Folgen. So kann das Zerstören eines Nests eine Kettenreaktion mit spürbaren Auswirkungen im gesamten Lebensraum auslösen.

Auch der Multiplayer-Aspekt spielt eine große Rolle. In einem persistenten Universum können Spieler gemeinsam Außenposten errichten, Allianzen schmieden oder in umkämpften Gebieten gegeneinander antreten. Ziel ist es, eine eigene intergalaktische Präsenz aufzubauen und den Einfluss über mehrere Planeten hinweg auszudehnen. Neben etlichen Planeten mit unterschiedlichen Biomen verspricht das Spiel auch geheimnisvolle Alien-Ruinen, umfangreiche Forschungssysteme, individuell anpassbare Raumschiffe und ein dynamisches Kampfsystem. Ein konkreter Releasetermin ist noch nicht bekannt. Interessierte können das Spiel jedoch bereits auf Steam auf ihre Wunschliste setzen.