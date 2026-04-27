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Der 26. April ist der offizielle Alien-Tag. Das Franchise feiert sich selbst an diesem Tag, da das Datum in der englischen Schreibweise 4/26 zum Handlungsort von Alien 2, Mond LV-426, passt. Rechteinhaber 20th Century Fox, der mittlerweile auch zu Disney gehört, nutzt diesen Tag immer, um Fans Updates zu kommenden Projekten rund um das SciFi-Universum zu geben. Beim diesjährigen Alien-Day gab es nun einen knapp 25-sekündigen Teaser zu sehen, auf den viele Fans schon lange gewartet haben.

Unter dem Namen False Sense of Security wurden erstmals Bilder zur Fortsetzung von Alien: Isolation gezeigt. Wirkliche Informationen liefert der Clip nicht. Zu sehen ist lediglich, wie sich eine Sicherheitsschleuse öffnet und den Blick auf ein Außenareal im Regen freigibt. Final gibt es noch eine Aufnahme eines Speicherpunktes in Form der Notrufsäulen aus dem Spiel.

Angekündigt wurde das Spiel bereits vor zwei Jahren, als Macher Creative Assembly sein zehnjähriges Bestehen feierte. Da es seither kaum noch Lebenszeichen von dem Titel gab, sind viele Fans froh, dass nun zumindest bestätigt wurde, dass das Spiel noch entwickelt wird. Teil eins ist aktuell um 80 % reduziert und für 7,99 Euro auf Steam verfügbar. Im Spiel müssen sich die Spieler auf einer verlassenen Raumstation vor dem berüchtigten Xenomorph verstecken, um zu überleben.