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Microsoft ordnet seine Gaming-Sparte erneut neu und verabschiedet sich vom Namen "Microsoft Gaming". Künftig tritt der gesamte Bereich wieder unter der etablierten Marke Xbox auf. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf anhaltende Kritik an der bisherigen Ausrichtung und setzt gleichzeitig auf eine umfassende strategische Neupositionierung.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht mehr allein der klassische Konsolenverkauf. Stattdessen richtet sich die neue Struktur stärker auf ein plattformübergreifendes Ökosystem aus, das Konsolen, PC, mobile Endgeräte und Cloud-Dienste miteinander verbindet. Entscheidend ist künftig die Zahl täglich aktiver Nutzer, nicht ausschließlich die Verkaufszahlen einzelner Hardware-Generationen. Damit verschiebt sich der Fokus von einer reinen Geräteplattform hin zu einem dauerhaft genutzten Dienstesystem.

Ein zentraler technischer Baustein dieser Neuausrichtung soll die nächste Konsolengeneration mit dem internen Projektnamen Project Helix werden. Die neue Plattform soll eine deutlich leistungsfähigere Hardwarebasis schaffen, die sowohl klassische Konsolenspiele als auch stärker mit dem PC verzahnte Anwendungen unterstützt. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die Bedienung, Performance und Integration verschiedener Dienste verbessern soll.

Auch die Software-Strategie wird neu bewertet. Besonders bei bekannten Marken wie Halo oder Gears of War prüft Microsoft, ob exklusive Veröffentlichungen wieder stärker an die eigene Plattform gebunden werden sollen. Zuletzt wurden vermehrt Titel auch auf konkurrierenden Systemen wie PlayStation oder Nintendo-Plattformen veröffentlicht. Eine Rückkehr zu klaren Exklusivtiteln könnte die Attraktivität der eigenen Hardware gezielt stärken.

Intern stützt sich die neue Strategie auf vier Kernbereiche. Die Hardware-Sparte konzentriert sich auf die bestehende Konsolengeneration und Project Helix. Der Bereich Inhalte soll bekannte Marken ausbauen und langfristig stabilisieren. Ergänzend werden Werkzeuge für Spieler und Entwickler modernisiert, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Parallel bleibt das Abonnementmodell rund um den Xbox Game Pass weiter ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells.

Auch optisch signalisiert das Unternehmen den Neustart mit einem überarbeiteten Markenauftritt, darunter ein angepasstes Xbox-Logo mit neuen Glaseffekten. Die Rückkehr zur Marke Xbox soll dabei nicht nur symbolisch wirken, sondern die strategische Neuausrichtung klar nach außen sichtbar machen.