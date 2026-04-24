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Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Assassin’s Creed Black Flag ein Remake erhalten soll. Gerade in Anbetracht des Erfolgs von Windrose, das ebenfalls ein Piratensetting behandelt und gerade im Early Access gestartet ist, scheint man hier eine Chance zu sehen. Vor einigen Tagen wurde dann ein eigener Showcase zu dem Spiel angekündigt. Gestern war es dann so weit und in knapp 30 Minuten zeigte Ubisoft Trailermaterial und Entwicklerkommentare zu dem Spiel, das mit dem Zusatz Resynced schon bald erscheinen soll. Das VOD steht auf YouTube bereit. Ubisoft bringt das überarbeitete Piraten-Abenteuer am 9. Juli 2026 nach rund 13 Jahren zurück. Die Neuauflage wurde unter der Leitung von Ubisoft Singapore entwickelt und nutzt die Anvil-Engine, um Technik und Gameplay zu modernisieren.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Edward Kenway. Dieser erlebt eine Geschichte rund um Piraten und Assassinen im tropischen Setting. Das Abenteuer kann ab Release auf Steam sowie dem Steam Deck gespielt werden, wobei weitere Details zur Handheld-Version noch folgen sollen. Im Rahmen des Showcase präsentierte Matt Ryan, der erneut die Stimme von Edward liefert und zusätzliche Dialoge eingesprochen hat, neue Einblicke in das Spiel.

Technisch wurde das Spiel umfassend überarbeitet. Dazu gehören globale Raytracing-Beleuchtung und -Reflexionen, eine komplett neu entwickelte Wasserphysik sowie Mikropolygon-Technologie und Physically Based Rendering. Dynamisches Wetter sorgt zusätzlich für mehr Atmosphäre auf See und an Land. Auch spielerisch gibt es zahlreiche Neuerungen. So können neue Offiziere für die Jackdaw rekrutiert werden, die in Seeschlachten spezielle Fähigkeiten mitbringen. Es wurden zusätzliche Missionen und Zwischensequenzen integriert, während die Anpassungsmöglichkeiten für das Schiff erweitert wurden. Es gibt auch neue Skins und sogar Haustiere wie Katzen oder Affen. Die Flottenmechanik wurde ebenfalls überarbeitet und erlaubt nun das Generieren von passivem Einkommen über Handelsaktivitäten. Die zehn alten Shantys sind wieder im Spiel und wurden mit zehn neuen Songs ergänzt.

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Das Kampfsystem wurde modernisiert und bietet neue Pariermechaniken und Schnellschuss-Funktionen für Wurfpfeil und Pistolen. Mit dem Demolierer hält auch ein neuer Gegner-Archetyp Einzug. Alle Gegner lassen sich nun mit neuen Aktionen niederschlagen. Auch das Schleichen wurde deutlich verbessert. Spieler können sich nun überall geduckt bewegen, die Sichtbarkeit hängt stärker von Licht und Schatten ab, und ein erweiterter Beobachtungsmodus liefert mehr Informationen über die Umgebung. Zusätzlich wurde das Parkour-System erweitert, etwa durch manuelle Sprünge und flüssigere Bewegungsabläufe. Die Seeschlachten profitieren von neuen Waffen wie Schrapnellfässern, die explodieren und Segel beschädigen. Hinzu kommen angepasste gegnerische Schiffe, die je nach Fraktion unterschiedliche Ausrüstung einsetzen.

Auf technischer Seite wurden auch bereits die Systemanforderungen der PC-Version bekannt gegeben. Für 1080p und 30 FPS werden unter anderem ein Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600 sowie eine GTX-1660- oder RX-5500-XT-Grafikkarte benötigt. Für 60 FPS in Full-HD empfiehlt Ubisoft eine RTX 3060 oder RX 6600 XT, während für 4K-Auflösung und maximale Details High-End-Hardware wie eine RTX 4090 erforderlich ist. Zum Start werden zwei sogenannte Vorkauf-Editionen angeboten. Die Standard Edition enthält das Basisspiel, während die Deluxe Edition zusätzliche digitale Inhalte wie ein Charakter- und ein Maritimpaket bietet. Vorbesteller erhalten außerdem das Blackbeards blutrote Paket, das Waffen-Skins und ein Outfit für Edward beinhaltet. Eine umfängliche List der Neuerungen findet sich in dem zugehörigen Steam-Post.