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Mit Metro 2039 hat 4A Games den nächsten Teil der bekannten Reihe offiziell vorgestellt und dabei nicht nur inhaltliche, sondern auch erzählerische Veränderungen angekündigt. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer Hauptcharakter, der sich deutlich von bisherigen Figuren unterscheidet und gleichzeitig neue technische und narrative Ansätze mitbringt.

Erstmals übernimmt nicht mehr der etablierte Protagonist Artjom die Hauptrolle. Stattdessen steuern Spieler eine neue Figur namens "The Stranger". Diese Entscheidung geht mit einer grundlegenden Anpassung der Inszenierung einher, die vor allem das Storytelling betrifft. Laut Dmitry Glukhovsky, der erneut für die Handlung verantwortlich ist, erhält der Protagonist zudem eine vollständige Vertonung. Damit reagiert das Studio auf Kritik an früheren Teilen, in denen die Hauptfigur während des Gameplays weitgehend stumm blieb.

Die technische Umsetzung eines sprechenden Charakters hat dabei direkte Auswirkungen auf die Erzählstruktur. Dialoge können dynamischer gestaltet werden, während die Interaktion mit der Spielwelt stärker über gesprochene Inhalte vermittelt wird. Dies ermöglicht eine engere Verzahnung von Gameplay und Erzählung, da Informationen nicht mehr ausschließlich über Umgebungsdetails oder Nebenfiguren transportiert werden müssen. Gleichzeitig erhöht sich dadurch aber der Produktionsaufwand durch zusätzliche Synchronisation und Skriptintegration.

Der neue Protagonist wird bisher als isolierte Figur mit belastender Vergangenheit beschrieben, die von Visionen geprägt ist und eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Handlung einnimmt. Innerhalb der Spielwelt trifft er auf eine veränderte Machtstruktur: Die zuvor unabhängigen Gruppierungen wurden unter einer autoritären Führung vereint, was den Konflikt auf eine stärker politisch geprägte Ebene hebt.

Auch inhaltlich setzt das Spiel auf eine konsequent düstere Ausrichtung. Technisch bleibt die Reihe ihren Wurzeln treu, kombiniert aber moderne Plattformstandards für aktuelle Systeme wie PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Veröffentlichung von Metro 2039 ist für den Winter 2026 geplant.