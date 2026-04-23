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Microsoft prüft derzeit wohl grundlegende Änderungen am Abomodell des Xbox Game Pass. Nach der jüngsten Preisanpassung rückt offenbar ein flexibler Aufbau des Dienstes stärker in den Fokus. Interne Überlegungen deuten darauf hin, dass die starre Tarifstruktur künftig durch ein modulares System ersetzt werden könnte, bei dem einzelne Funktionsbereiche separat gebucht oder abgewählt werden.

Auslöser für diese Entwicklung dürfte vor allem die vorausgegangene Integration der Call of Duty-Reihe sein. Denn die rasche Einbindung der Titel in das Abonnement wirkte sich offenbar negativ auf die Verkaufszahlen aus. In der Folge wurden die Preise spürbar angehoben, ohne jedoch die grundlegende Architektur des Angebots zu verändern.

Das diskutierte Baukastensystem würde technisch auf einer Aufteilung zentraler Dienste basieren. Funktionen wie Cloud-Gaming, Zusatzbibliotheken externer Anbieter oder spezifische Inhaltepakete könnten als eigenständige Module geführt werden. Nutzer hätten damit die Möglichkeit, ihr Abonnement entlang ihres Nutzungsverhaltens zu konfigurieren und nur jene Komponenten zu aktivieren, die tatsächlich verwendet werden. Dies könnte eine differenzierte Preisstruktur ermöglichen, bei der einzelne Features klar definierte Kostenblöcke darstellen.

Für Anwender könnte die höhere Flexibilität zu einer effizienteren Nutzung führen, da unnötige Bestandteile deaktivierbar wären. Gleichzeitig entsteht das Risiko, dass bislang selbstverständliche Funktionen künftig nur noch gegen Aufpreis verfügbar sind oder durch Fragmentierung an Übersichtlichkeit verlieren. Auch auf Seiten des Anbieters steigt die Komplexität, da Preisgestaltung, technische Infrastruktur und Inhaltslizenzen stärker miteinander verzahnt werden müssen.

Ob und in welcher Form ein modulares System umgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Die Diskussion zeigt jedoch, dass sich das klassische Flatrate-Modell im Bereich digitaler Spieleabonnements zunehmend in Richtung individueller, technisch granularer Lösungen entwickelt.