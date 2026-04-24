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Der polnische Entwickler und Publisher 11 bit studios hat einen Geschäftsbericht veröffentlicht. Darin blickt man auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und konnte mit einem Umsatz von 141,0 Millionen PLN ein neues Rekordergebnis erzielen. Das entspricht knapp 33 Millionen Euro. Inhaltlich konnte 11 bit vorwiegend mit The Alters einen Erfolg einfahren. Der Titel verkaufte sich rund 545.000 Mal. Parallel erreichte Frostpunk 2 fast 880.000 verkaufte Einheiten, während die gesamte Reihe inzwischen über elf Millionen Spieler weltweit erreicht hat.

Als Publisher veröffentlichte das Unternehmen Moonlighter 2: The Endless Vault im Early Access und Death Howl als zwei neue Titel externer Studios. Strategisch setzt das Unternehmen künftig verstärkt auf ein Drei-Säulen-Modell, das aus der Entwicklung neuer Marken, der langfristigen Pflege bestehender Franchises im Sinne eines Game-as-a-Platform-Ansatzes sowie dem Ausbau des Publishing-Geschäfts besteht. Laut eigener Aussage will man die Spiele nicht mehr als einmaliges Produkt verstehen, sondern als langfristig wachsendes Ökosystem.

Im Zuge dieser Strategie bestätigte 11 bit studios gleich mehrere neue Projekte, darunter zwei komplett neue IPs sowie ein weiteres Spiel im Frostpunk-Universum. Zudem arbeitet das Studio an einer Neuinterpretation des Klassikers This War of Mine, die über ein einfaches Remaster hinausgehen soll. Das Spiel ist ursprünglich schon 2014 erschienen. Im Spiel übernehmen die Spieler nicht etwa die Kontrolle über Soldaten oder Superhelden. Stattdessen schlüpfen sie in die Rolle von einfachen Zivilisten, die um ihr Überleben kämpfen.

Das Spiel zeigt dabei ein Setting eines fiktiven Krieges, der eine Stadt völlig zerstört hat. Dabei gilt es tagsüber, den Unterschlupf auszubauen und abzusichern. Nachts ziehen die Spieler los und plündern umliegende Häuser. Lebensmittel und Ressourcen sind immer zu knapp. Wird eine Spielfigur getötet, ist die für diesen Spieldurchgang raus. Wer alle Bewohner des Hauses verliert, muss neu anfangen. Der Final Cut des Originals kostet auf Steam aktuell 18,99 Euro.

Wann das Remake erscheint, und was genau darin geändert wird, ist aktuell noch nicht bekannt.