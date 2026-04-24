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Entwickler Above the Desk und Publisher Wandering Wizard haben heute Above The Snow veröffentlicht. Der Cozy-Tycoon schickt Spieler in die eisige Welt der Alpen der 1960er-Jahre. Das Spiel kombiniert Aufbau-Gameplay mit Storytelling und Überlebenselementen. Spielerisch orientiert sich der Titel an bekannten Genre-Größen und eigenen Ideen. Als Vorbilder nennen die Entwickler Frostpunk und Stardew Valley. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Berghütte.

Above The Snow geht allerdings über klassische Tycoon-Mechaniken hinaus. Spieler planen gefährliche Routen durch verschneite Berglandschaften, koordinieren Rettungseinsätze für verunglückte Alpinisten und müssen gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Gäste im Blick behalten. Dynamische Wettersysteme und eine sich entwickelnde Spielwelt sollen für zusätzlichen Druck sorgen.

Etwas ungewöhnlich für das Genre liegt ein besonderer Fokus auf der Story. Diese kommt mit über 20 Stunden narrativem Inhalt und einer Vielzahl unterschiedlicher Charaktere mit eigenen Hintergründen, individuellen Bedürfnissen und Konflikten. Entscheidungen beeinflussen den Fortgang der Handlung. Neben dem Kampagnenmodus bietet das Spiel auch Alternativen. Im Kreativmodus können Spieler ohne Einschränkungen bauen, während der Endlosmodus langfristige Strategien in den Vordergrund stellt. Ergänzt wird das Ganze durch ein Moralsystem sowie eine dynamische Wirtschaft.

Zum Release wird Above The Snow für 24,50 Euro angeboten. Aktuell gilt auf Steam noch ein Release-Rabatt von 10 Prozent. Zusätzlich steht ein sogenanntes Alpine Bundle zur Verfügung, das neben dem Hauptspiel auch die Alpine Edition enthält. Diese umfasst unter anderem ein digitales Artbook, den Soundtrack sowie eine druckbare 3D-Datei des Maskottchens Brutus, einem Bernhardiner.