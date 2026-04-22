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Microsoft hat die Preise für den Xbox Game Pass in ausgewählten Tarifen deutlich abgesenkt und reagiert damit auf interne Neubewertungen der Kostenstruktur des Gaming-Abos. Die Anpassung erfolgt rund ein halbes Jahr nach einer signifikanten Preiserhöhung, die in mehreren Märkten zu einer spürbaren Abwanderung von Abonnenten geführt hatte.

In Deutschland kostet der Xbox Game Pass Ultimate ab sofort 20,99 Euro pro Monat. Die PC-Variante des Abos wird auf 12,99 Euro monatlich reduziert. Am Leistungsumfang der jeweiligen Stufen ändert sich nach Angaben des Unternehmens zunächst nichts, sowohl bei der Spieleauswahl als auch bei den enthaltenen Zusatzfunktionen.

Eine wesentliche inhaltliche Änderung betrifft allerdings die Integration neuer Titel der Call-of-Duty-Reihe in den Dienst. Künftige Veröffentlichungen dieser Serie werden nicht mehr direkt zum Erscheinungstag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Stattdessen sollen neue Ableger frühestens zwölf Monate nach dem Marktstart in das Abo aufgenommen, typischerweise zum Jahresende im Umfeld des Weihnachtsgeschäfts. Bereits im Service enthaltene Call-of-Duty-Titel bleiben jedoch weiterhin abrufbar.

In den Jahren 2024 und 2025 waren mit Call of Duty: Black Ops 6 und Black Ops 7 noch zwei große Serienableger direkt zum Release über den Game Pass bereitgestellt worden. Diese sogenannte Day-One-Verfügbarkeit wird für zukünftige Teile der Reihe nicht fortgeführt.

Die aktuellen Preisänderungen stehen im Zusammenhang mit einer früheren Preiserhöhung, die insbesondere in den USA zu einer hohen Zahl an Kündigungen geführt hatte. In diesem Zeitraum hatte Microsoft zusätzliche Inhalte in das Abonnement integriert, darunter Fortnite Crew, Ubisoft-Kataloginhalte sowie technische Erweiterungen beim Cloud-Gaming, unter anderem eine höhere Streaming-Auflösung bis 1440p. Allerdings wurden diese Erweiterungen von Teilen der Nutzerbasis wohl nicht als ausreichende Kompensation für die gestiegenen Kosten bewertet.

Im europäischen Markt kam es durch regulatorische Rahmenbedingungen nur eingeschränkt zu unmittelbaren Auswirkungen auf bestehende Verträge, da Preisanpassungen teilweise nur für Neukunden vollständig umgesetzt werden konnten. Dennoch liegt der neue Preis für das Ultimate-Abo auch nach der aktuellen Reduktion weiterhin über dem Niveau vor der letzten großen Preiserhöhung.