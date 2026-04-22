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Wenn wir darüber berichten, dass ein Spiel für Nintendos Konsole erscheint, geht es normalerweise um die Switch oder Switch 2. Jett Rider mini H.E.R.O. soll allerdings für etwas ältere Hardware veröffentlicht werden. Die Kickstarter-Kampagne wurde gerade gestartet und sammelt die Finanzierung für eine Game-Boy-Umsetzung. Wie Publisher JanduSoft gemeinsam mit Last Chicken Games bekannt gegeben hat, will man ein komplett neues Abenteuer im Universum von Jett Rider realisieren.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Retro-Spin-off, das bewusst auf die technischen Einschränkungen der 8-Bit-Hardware setzt. Statt moderner Grafik erwartet Spieler ein authentisches Handheld-Erlebnis, das sich stilistisch und spielerisch an den Handhelds vergangener Zeiten orientiert. Die Entwickler betonen, dass das Projekt aus echter Leidenschaft für Retro-Gaming entstanden ist. Inhaltlich knüpft das Spiel an die Ereignisse von Jett Rider an, das 2024 unter anderem auf Steam erschienen ist und erzählt die Geschichte des Helden im Retro-Format weiter. Spieler müssen in zehn Levels sogenannte Gravoniten retten und wertvolles Gravitonium sammeln. Das klassische Leveldesign und der Fokus auf präzises Gameplay sind an alte Game-Boy-Titel angelehnt.

Die Kickstarter-Kampagne verfolgt ein Finanzierungsziel von 5.000 Euro und läuft über einen Zeitraum von 15 Tagen. Unterstützer können zwischen mehreren Belohnungsstufen wählen. Die Digital Edition ist bereits ab 12,00 Euro erhältlich und enthält neben einem Steam-Key mit integriertem Emulator auch eine ROM-Datei für Game-Boy-Emulatoren sowie ein digitales Handbuch. Für Sammler dürfte jedoch die auf 50 Exemplare limitierte Boxed Edition interessant sein. Für 59,00 Euro erhalten Unterstützer zusätzlich ein physisches Game-Boy-Modul, ein gedrucktes Handbuch, eine klassische Verpackung sowie eine Schutzhülle.

Für Händler und größere Sammler gibt es zudem ein Bundle mit zehn physischen Exemplaren. Das Spiel wird ausschließlich über diese Kickstarter-Kampagne verfügbar sein. Eine spätere Veröffentlichung im Handel ist aktuell nicht geplant. Alle Infos gibt es auf der Seite der Kampagne.