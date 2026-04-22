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Mit Enshrouded haben die deutschen Entwickler von Keen Games im Januar 2024 ihren ersten Survival-Titel in den Early Access gebracht. Zuvor war das Studio vor allem für Portal Knights bekannt. Mit über 160.000 gleichzeitigen Spielern in Spitze hatte Enshrouded einen überzeugenden Start. Der Titel soll noch in diesem Jahr den Early Access verlassen und veröffentlicht werden. Einen festen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Mit dem nun veröffentlichten Update 8 namens Forging the Path erhält Enshrouded eines seiner bislang umfangreichsten Inhalts- und Systemupdates. Ein großes Highlight ist das neue Adventure Sharing-System. Spieler können ihre eigenen Versionen der Welt Embervale inklusive Basen und Abenteuern hochladen und direkt im Spiel mit der Community teilen. Über ein neu gestaltetes Menü lassen sich fremde Welten durchsuchen und herunterladen. Ergänzt wird das Feature durch eine neue Kamera, mit der sich gezielt Screenshots der eigenen Kreationen erstellen lassen.

Auch das Kampfsystem erfährt eine massive Überarbeitung. Neu sind unter anderem Spezialfähigkeiten, die über eine Fokus-Leiste aufgeladen werden. Zusätzlich wurden schwere Angriffe für alle Nahkampfwaffen, überarbeitete Angriffsketten für große Waffen sowie ein neues Gegner-Wahrnehmungssystem eingeführt. Der Skilltree wurde erweitert und neu strukturiert. Skills sind in ihrer Basisversion etwas schwächer, entfalten aber durch Upgrades und Ausrüstungsboni ihr volles Potenzial. Waffen waren bereits verbesserbar, nun gilt das auch für Rüstungen, Schilde und Schmuck. Je nach Qualität lassen sich unterschiedliche Perks freischalten, die gezielt verschiedene Spielstile unterstützen. Gleichzeitig wurde das Schadens- und Rüstungssystem angepasst.

Der Spielstart wurde überarbeitet, Tutorials verbessert und die Anfangsgebiete visuell sowie spielerisch optimiert. Dazu kommen Anpassungen am Questlog, das nun Haupt- und Nebenquests klar trennt, sowie neue Sammelmechaniken über Item-Sets, die zusätzliche Erfahrungspunkte bringen. Im Bereich Komfort gibt es neue Crafting-Stationen, während Features wie die Quick Stack Station das Einsortieren von Materialien automatisieren. Auch das Bauen wurde weiter vereinfacht und Materialien aus magischen Kisten sind nun direkt verfügbar. Ein neuer Materialkatalog erleichtert die Auswahl erheblich. Die sehr umfangreichen Patch Notes finden sich auf der offiziellen Webseite.