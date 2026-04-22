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Am 23. April 2026 erscheint Die Verheißung des Vulkans. Der erste große Gameplay-DLC für Anno 117 bringt die bislang größte Insel in der Geschichte der Aufbauspiel-Reihe mit sich. Passend zu dem großen Inhalts-Update veröffentlicht Ubisoft auch Update 1.5. Damit erhalten auch Spieler, die den DLC nicht gekauft haben, einige Neuerungen. Der Patch integriert eine Vielzahl tiefgreifender Gameplay-Änderungen. Im Fokus stehen dabei vor allem das Handelssystem und die Handelsrouten.

Der passive Handel wird neu balanciert, da er bislang zu stark war. Während die NPCs zuvor mehr Waren verkaufen konnten, als sie tatsächlich produziert haben, wurde dies nun gefixt. Die Preise wurden vereinheitlicht und das Handelsbudget im Midgame reduziert. Gleichzeitig steigen die Warenpreise insgesamt. Wichtig für Fans des alten Spielgefühls ist, dass das bisherige System optional weiterhin aktiviert werden kann.

Auch bei den Handelsrouten wird nachgebessert. Diese lassen sich nun direkt bei ihrer Erstellung zuweisen und individuell benennen. Neue Funktionen wie die Schnellbefüllung von Schiffen per Shift-Taste und sichtbare Routenlinien auf der Karte sorgen für mehr Übersicht. Das Spiel zeigt nun auch an, wie viele Gebäude eine bestimmte Ware produzieren. Darüber hinaus bringt das Update zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich. Eine zoombare und verschiebbare Minimap erleichtert die Navigation, während Wettereffekte flexibel ein- und ausgeschaltet werden können. Ein neues Favoritensystem verbessert die Bedienung per Gamepad, und DLC-Inhalte lassen sich künftig auch in laufenden Spielständen aktivieren. Es gibt auch ein neues Arbeitskräfte-Prioritätssystem.

Auch optisch nachgebessert. Interface-Elemente wie Menüs und HUD wurden überarbeitet. Gleichzeitig reagiert Ubisoft auf Community-Feedback und stellt bereits weitere Features wie ein Notizsystem und einen integrierten Mod-Browser in Aussicht.