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Ubisoft hat die Neuauflage von "Assassin’s Creed 4: Black Flag" nun offiziell bestätigt. Das Remake erscheint unter dem Titel "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced" und soll bereits in dieser Woche ausführlich vorgestellt werden. Das Original erschien 2013 und gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Die Ankündigung folgt auf Monate voller Gerüchte und Leaks, die das Projekt bereits weitgehend enthüllt hatten.

Die offizielle Präsentation ist für Donnerstag, den 23. April 2026 um 18 Uhr angesetzt, wie einem Post des Unternehmens auf X zu entnehmen ist. Interessierte können den Showcase über die üblichen Streaming-Plattformen verfolgen. Konkrete Details zum Spiel selbst hält der Publisher bislang allerdings noch zurück.

In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Leaks und Hinweise auf die Neuauflage hingedeutet. Ein Eintrag im Ubisoft-Launcher gewährte kürzlich sogar einen ersten Blick auf die überarbeitete Version des Protagonisten Edward Kenway. Zusätzlich deuteten Einträge in internationalen Bewertungssystemen darauf hin, dass das Remake nicht nur technisch modernisiert wird, sondern auch neue Inhalte bieten könnte.

Demnach sollen neben bekannten Elementen auch zusätzliche Figuren und neue Handlungsstränge integriert werden. Gleichzeitig sprechen Insiderberichte davon, dass Ubisoft die grundlegenden Spielmechaniken des Originals weitgehend beibehält. Umfangreiche Rollenspielsysteme, wie sie in neueren Serienteilen zum Einsatz kamen, sollen demnach keine zentrale Rolle spielen.

Auch zur möglichen Veröffentlichung gibt es bislang nur inoffizielle Informationen. Brancheninsider berichten von einem geplanten Release im Juli 2026. Eine Bestätigung dafür steht jedoch bisher noch aus. Wahrscheinlich wird Ubisoft im Rahmen der Präsentation konkreter werden. Als Plattformen gelten PC sowie die aktuellen Konsolen als wahrscheinlich. Ob darüber hinaus weitere Systeme berücksichtigt werden, ist derzeit offen.