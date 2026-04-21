Werbung

Mit Pragmata (Technik-Test) hat Capcom nach mehreren Jahren Entwicklung und wiederholten Verschiebungen ein neues Science-Fiction-Abenteuer veröffentlicht, das offenbar auf große Resonanz stößt. Der Titel, der ursprünglich bereits für 2022 geplant war, ist seit wenigen Tagen erhältlich und konnte direkt nach dem Start beachtliche Verkaufszahlen erzielen.

Innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung überschritt das Spiel bereits die Marke von einer Million verkaufter Einheiten weltweit. Für eine komplett neue Marke ohne bestehende Fangemeinde gilt ein solcher Start als bemerkenswert. Neben positiven Kritiken dürfte auch die breit angelegte Veröffentlichung auf mehreren Plattformen zum Erfolg beigetragen haben. Das Spiel erschien zeitgleich für aktuelle Konsolen und PC, auch die Switch 2 wird nicht ausgeschlossen.

Zusätzlich spielte die im Vorfeld veröffentlichte Demo wohl eine wichtige Rolle bei der Markteinführung. Sie ermöglichte es Interessierten, sich frühzeitig ein Bild vom Spiel zu machen, und dürfte so das Vertrauen potenzieller Käufer gestärkt haben. Inhaltlich kombiniert der Titel Action-Elemente mit Rätseln in einem futuristischen Setting, das von einer künstlichen Intelligenz geprägten Welt bestimmt wird.

Entwickelt wurde das Projekt maßgeblich von einem Team jüngerer Entwickler, was innerhalb des Unternehmens als bewusstes Signal für neue kreative Ansätze gewertet wird. Die Verantwortlichen sehen in dem gelungenen Start eine Bestätigung für das gewählte Konzept und die Ausrichtung des Spiels.

Für die kommenden Monate plant Capcom, den Titel weiter zu unterstützen und als langfristige Marke auszubauen. Der erfolgreiche Verkaufsstart reiht sich in eine Serie positiver Veröffentlichungen des Unternehmens ein, das im laufenden Jahr bereits mehrere gut bewertete Spiele auf den Markt gebracht hat.

Wie sich die Verkaufszahlen langfristig entwickeln, bleibt abzuwarten. Weitere Impulse könnten durch zusätzliche Veröffentlichungen für die Switch 2 in anderen Regionen entstehen, die die Reichweite des Spiels weiter erhöhen.