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Mit EdenSpark startet Gaijin Entertainment eine neue Plattform, die die Indie-Entwicklerszene voranbringen soll. Nun kündigte der Publisher zudem monatliche Game Jams für die offene Entwicklungsplattform an. Diese sollen mit einem Gesamtpreisgeld von 250.000 US-Dollar dotiert werden. Ziel der Aktion ist es laut Gaijin, aufstrebenden Entwicklern eine Bühne zu bieten, auf der sie ihre Ideen nicht nur präsentieren, sondern direkt in spielbare Projekte umsetzen können.

Jeden Monat wird über die Community-Kanäle ein neues Thema veröffentlicht, zu dem Teilnehmer innerhalb von 14 Tagen ein Spiel entwickeln sollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man alleine arbeitet oder sich in Teams von bis zu zehn Personen zusammenschließt. Die fertigen Projekte werden anschließend eingereicht und bewertet. Pro Monat steht ein Preisgeld von 5.000 US-Dollar zur Verfügung, das auf die Gewinner verteilt wird. Drei Projekte werden dabei vom EdenSpark-Team ausgewählt, während ein weiterer Gewinner durch die Teilnehmer selbst bestimmt wird.

Alle Sieger qualifizieren sich automatisch für ein großes Jahresfinale, bei dem noch einmal deutlich höhere Summen ausgeschüttet werden. Für den ersten Platz winken 50.000 US-Dollar, während der zweite und dritte Platz mit 35.000, bzw. 15.000 US-Dollar dotiert sind. Zusätzlich sollen mindestens neun Projekte mit Fördergeldern in Höhe von jeweils 10.000 US-Dollar unterstützt werden. Mit den Geldern sollen Entwickler die Option erhalten, ihre Prototypen in vollständige Spiele zu verwandeln.

Anders als viele geschlossene Systeme in der Spieleindustrie erlaubt EdenSpark auch Einzelpersonen oder kleinen Teams ohne Firmengründung, ihre Projekte auf Konsolen zu veröffentlichen. Gleichzeitig behalten die Entwickler sämtliche Rechte an ihren Spielen. Der Startschuss für den ersten EdenSpark Game Jam fällt am 1. Mai 2026.

Interessierte Entwickler können sich bereits jetzt anmelden, erste Erfahrungen mit den Tools sammeln und Teams bilden. Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich direkt auf EdenSpark.