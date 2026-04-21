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Mit Tropico 7 meldet sich El Presidente zurück. Der mittlerweile siebte Ableger der Wirtschaftssimulation soll noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Während das erste Spiel mittlerweile 25 Jahre alt ist, gab es von dem neuesten Ableger bisher wenig zu sehen. Das soll sich nun ändern.

Publisher Kalypso Media und die Entwickler von Gaming Minds Studios haben den ersten Gameplay-Teaser zu Tropico 7 veröffentlicht und gewähren damit einen ersten kurzen Blick auf das Gameplay. Der Clip zeigt eindrucksvoll auch die Möglichkeiten, wie Spieler dank Terraforming die ganze Insel nach ihren Vorstellungen umformen können.

Wie auch in den Vorgängern übernimmt erneut El Presidente die Kontrolle und kommentiert alle Taten der Spieler und die Ereignisse im Spiel. Der Titel nimmt sich ebenso wenig ernst wie die Vorgänger. Im neuen Teil will El Prez seine Visionen um jeden Preis verwirklichen und lässt ganze Berge abtragen oder an anderer Stelle neu aufschichten. Die Bevölkerung folgt seinen politischen Absichten stets. Allerdings haben sie auch keine andere Wahl.

Die größte Neuerung ist das umfangreiche Terraforming-System. Die Spieler können die Landschaft der Insel damit nicht nur aktiv nach den Vorgaben des Diktators verändern, sie können sogar komplett neue Inseln erschaffen. Gleichzeitig bleibt der politische Kern erhalten und wird erweitert. Im neuen Ratssystem treffen Spieler direkt auf die anderen Fraktionen der Spielwelt und verhandeln mit ihnen. Kommt man damit nicht weiter, bleibt auch gezielte Manipulation oder Bedrohung eine Option.

Beim Umfang legt der Titel ebenfalls zu. Die Kampagne erstreckt sich über fünf Karten und erzählt die fortlaufende Geschichte von El Presidente, seiner rechten Hand Penultimo und der neuen Gegenspielerin Victoria Guerra. Ergänzt wird das Ganze durch mehr als 20 Sandbox-Karten, zusätzliche Szenarien und zufällig generierte Maps.

Neben Städtebau und Politik spielt das Militär eine größere Rolle. Das überarbeitete System erlaubt eine direktere Kontrolle über Einheiten, um auf Bedrohungen wie Invasionen oder Rebellen schneller reagieren zu können. Gleichzeitig können Spieler Synergien nutzen, die sowohl die Effizienz als auch die Zufriedenheit der Bevölkerung steigern. Freiflächen lassen sich flexibel mit Parks gestalten. Sowohl der Palast als auch El Presidente selbst lassen sich umfangreich anpassen. Der erste Dev-Log liefert Einblicke in Systeme wie Verfassungen, Edikte und die politische Matrix, die das Machtgefüge innerhalb der Insel beeinflussen.

Tropico 7 erscheint 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 sowie im Xbox Game Pass. Ein festes Datum ist aktuell noch nicht bekannt. Wer möchte, kann sich den Titel auf Steam bereits auf die Wunschliste packen.