Werbung

Es gibt alle möglichen verrückten Simulatoren. Von ernsteren Ansätzen wie dem Farming Simulator bis hin zur eigenen Vampir-Bar lässt sich alles in den Untiefen von Steam finden. Der Indie Games Hub hat nun einen neuen Trailer für eine kommende Simulation mit ungewöhnlichem Setting präsentiert.

In Primal Repairs geht es in die Steinzeit. Die Spielwelt erinnert sehr an die Familie Feuerstein. Hier leben Menschen und Dinosaurier gemeinsam in Einklang. Die Tiere werden als Arbeiter genutzt und Autos werden mit den Füßen angetrieben. Da aber auch hier ständig Dinge kaputtgehen, springen die Spieler als Allround-Mechaniker ein.

Wie schon im Trailer zu sehen ist, werden die Steine beziehungsweise Räder an Autos getauscht, der Rasen gemäht und Pools repariert. Alles davon allerdings nicht ganz ernst gemeint und mit sehr viel Dinosaurier-Einsatz. Die Pool-Fontäne ist ein schlafendes Mammut, das durch eine Kokosnuss an den Kopf aufgeweckt wird, um wieder Wasser zu prusten. Bei der Bewegung durch das Steinzeit-Dorf sind einige Nebenaufträge zu sehen, die Spieler unterwegs annehmen können. Viel ist noch nicht über den Titel bekannt, aber der Trailer kommt immerhin auf beinahe 150.000 Aufrufe. Einen Release-Termin gibt es auch noch nicht, aber die Steamseite existiert bereits.