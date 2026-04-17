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Im Oktober 2025 wurde Battlefield 6 veröffentlicht. Seither wird der Titel mit neuen Inhalten über ein Season-System versorgt. Nachdem es bei den beiden bisherigen Seasons zu Problemen kam, haben die Entwickler nun eine Roadmap präsentiert, die einen Ausblick darauf gibt, was die Spieler in diesem Jahr noch von dem Shooter erwarten können. Zuvor war Season 1 stark verlängert worden, um die Inhalte von Season 2 auf die Spielerwünsche anzupassen.

Der Ausblick zeigt Einblicke in die nächsten drei Seasons. Los geht es mit der anstehenden Season 3, die im Mai 2026 startet. Sie bringt zwei neue Karten ins Spiel, bei denen es sich um Remakes aus Vorgänger-Spielen handelt. Aus Battlefield 4 kehrt Railway to Golmund zurück und Cairo Bazaar stammt aus Battlefield 3. Neben neuen Waffen und Spielmodi sollen Redsec-Spieler auch Solos und einen Ranked-Modus für Quads erwarten dürfen.

Im Juli geht es dann planmäßig mit der vierten Season los. Hie warten zwei weitere Maps. Wake Island ist ein weiteres Remake eines Klassikers, während Tsuru Reef eine neue Karte darstellt. Diese führt auch gleich eine neue Spieloption ein, da sie Seeschlachten bietet. Auf dem Wasser können Spieler mehrere Boote und sogar einen Flugzeugträger übernehmen. Das Tsuru Reef soll die bis dato größte Karte im Spiel werden.

Zu Season 5 gibt es leider noch keine genauen Angaben. Hier wird nur verraten, dass Battlefield 6 mit dem Update drei neue Karten erhalten soll. Zu den Seasons wurden noch weitere Neuerungen angekündigt, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Hier finden sich von den Fans gewünschte Anpassungen wie ein Server-Browser und ein Leaderboard im Multiplayer. Auch Proximity-Chat und Platoons werden angekündigt.

Ob diese Änderungen mit einer der Seasons oder dazwischen online gehen, ist nicht bekannt. Eine Liste aller angekündigten Änderungen findet sich auf der offiziellen Webseite des Spiels.