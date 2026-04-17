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Im Herbst 2025 wurde bekannt gegeben, dass Electronic Arts verkauft wird. Der Spieleentwickler hinter Titeln wie Battlefield und EA Sports FC, ehemals FIFA, soll für 55 Milliarden US-Dollar an Investoren gehen. Kritik hat dabei vorwiegend die Zusammensetzung der Käufer hervorgerufen. Die neuen Eigentümer sind der saudische Staatsfonds PIF unter Kronprinz Mohammed bin Salman, die Investmentfirma Affinity Partners von Jared Kushner sowie die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake.

Besonders die Beteiligung des saudi-arabischen Staatsfonds sorgt weiterhin für politische Diskussionen in den USA. Nun hat sich auch der US-Kongressabgeordnete Maxwell Frost öffentlich zu Wort gemeldet und fordert ein Eingreifen der Wettbewerbsbehörden, bevor der Deal komplett besiegelt ist. Im Rahmen eines rund 45-minütigen Twitch-Streams sprach Frost über den möglichen Deal, der dem Public Investment Fund, kurz PIF, eine Mehrheitsbeteiligung von über 90 % an EA sichern würde.

Frost nennt Risiken für Arbeitnehmer, Spieler und die gesamte Branche. Seiner Einschätzung nach könnten Investoren versuchen, den hohen Kaufpreis durch tiefgreifende Umstrukturierungen zu rechtfertigen. Dazu könnten unter anderem Stellenabbau, die stärkere Monetarisierung von Spielen sowie strategische Änderungen im Portfolio gehören. Neben wirtschaftlichen Aspekten äußerte Frost auch Bedenken hinsichtlich möglicher politischer Einflussnahme. Besonders kritisch sieht er die Tatsache, dass es sich nicht um einen rein privatwirtschaftlichen Deal handelt, sondern ein staatlicher Fonds aus Saudi-Arabien beteiligt ist.

Der PIF verfolgt bereits seit einiger Zeit eine expansive Strategie im Gaming-Sektor, um die internationale Präsenz des Landes zu stärken. Frost warnte, dass dies langfristig Auswirkungen auf Inhalte und kreative Freiheit haben könnte. Ein konkreter Punkt ist die mögliche Zensur von Spielinhalten. Gerade Reihen wie The Sims oder Dragon Age, die für ihre vielfältigen und inklusiven Communitys bekannt sind, könnten laut Frost unter Druck geraten, Inhalte anzupassen. Vor dem Hintergrund der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien sieht der Politiker hier ein ernst zu nehmendes Risiko. Er fordert daher ein aktives Eingreifen der Federal Trade Commission (FTC) sowie des US-Justizministeriums.

Beide Institutionen hätten die Möglichkeit, rechtlich gegen die Übernahme vorzugehen und diese im Zweifel zu stoppen. Ob die Übernahme letztlich genehmigt wird, ist derzeit noch offen.