Werbung

Vor einigen Tagen kam das Gerücht auf, dass es einen Microsoft-Showcase zu einem neuen Teil der Metro-Reihe geben soll. Kurz darauf wurde die Show dann offiziell bestätigt. So fand am 16. April um 19:00 Uhr ein kurzer Showcase statt, bei welchem Metro 2039 vorgestellt wurde. Nach einem ausführlichen Trailer kamen einige der Entwickler von Studio Deep Silver zu Wort.

Metro 2039 führt die Spieler zurück in das dunkle Herz der Moskauer Metro. Wie schon die Vorgänger setzt auch der neue Ableger auf eine beklemmende Atmosphäre und eine Welt, in der die letzten Überlebenden einer nuklearen Katastrophe in den Tunneln unter Moskau ums Überleben kämpfen. Die Macher betonen, dass man die Stärken der Reihe beibehalten, gleichzeitig aber erzählerisch neue Wege einschlagen möchte.

Der Trailer dürfte viele Fans vor allem mit einer großen Neuerung überrascht haben. Erstmals in der Geschichte der Spiele erhält die Hauptfigur eine Stimme. Spieler schlüpfen in die Rolle des sogenannten Fremden, der von grausamen Visionen geplagt wird. Er wechselt ständig zwischen Wahn und Realität. Die Geschichte soll persönlicher und intensiver erzählt werden als in den Vorgängern. Die Entwickler versprechen tiefere Einblicke in die Gedankenwelt der Figur und eine insgesamt emotionalere Inszenierung. Laut Studio handelt es sich um die bislang finsterste Geschichte der Reihe. Themen wie Unterdrückung, Freiheit und die Folgen von Tyrannei rücken stärker in den Fokus. Das Novoreich hat große Teile der Metro übernommen und unter einer autoritären Führung vereint.

Die Reihe basiert weiterhin auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky, der sich öffentlich kritisch zur politischen Lage in Russland und zur Invasion der Ukraine geäußert hat. Diese Haltung spiegelt sich laut Entwickler auch in der neuen Geschichte wider. Das Studio selbst wurde in der Ukraine gegründet und besteht aus einem internationalen Team mit über 25 Nationalitäten. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben laut eigener Aussage direkten Einfluss auf die Tonalität des Spiels genommen. Statt einer romantisierten Apokalypse setzt man bewusst auf eine härtere, realistischere Darstellung menschlicher Abgründe in einer zerstörten Welt. Im Interview-Teil der Präsentation sprachen die Entwickler auch über ihre Arbeit während der russischen Angriffe.

Die gezeigten Szenen lassen schon jetzt erahnen, dass auch der Horror im neuen Teil nicht zu kurz kommt. Neben viel Blut sind auch einige Monster und Mutanten zu sehen, die dem Protagonisten das Leben schwer machen. Hauptsächlich soll es aber wohl um menschliche Abgründe gehen. Der neue Teil der Endzeit-Reihe erscheint im Winter 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite. Wer möchte, kann sich den Titel schon jetzt auf die Wunschliste setzen. Wer vor Release noch die alten Teile nachholen möchte, kann diese auf Steam aktuell stark reduziert erwerben. Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux sind um 90 % reduziert und daher aktuell für 1,99 Euro statt 19,99 Euro erhältlich. Metro Exodus ist von 29,99 Euro auf 4,49 Euro reduziert und der VR-Ableger Metro Awakening ist von 39,99 Euro um 50 Prozent auf 19,99 Euro gesenkt.