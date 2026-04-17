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Im März erschien Bungies PvPvE-Extraction-Shooter Marathon. Zum Start konnte man fast 90.000 Spieler vor die Bildschirme locken. Mittlerweile stehen die Spielerzahlen noch bei rund 25.000 gleichzeitigen Steam-Spielern. Mit dem ersten Mid-Season-Update erhält der Titel nun eine umfangreiche Überarbeitung. Neben Arbeiten am Balancing und der Progression bringt das Update auch neue Inhalte ins Spiel. Besonders die Solo-Spieler sollen von den Neuerungen profitieren.

Neben allgemeinen Balance-Änderungen wurde auch der Rewards Pass erweitert. Spieler können sich hier sowohl kostenlose Inhalte freischalten, als auch einen kostenpflichtigen Premium-Bereich für Inhalte nutzen. Zu den neuen kosmetischen Stilen zählen Thief, Assassin und Destroyer im Premium-Bereich. Auf der kostenlosen Seite gibt es den Recon-Stil. Der entsprechende Shell hat Anpassungen bei der Gegnererkennung und dem Drohnenverhalten erhalten. Es gibt einige neue Waffen-Chips und Implantate mit gruppenweiten Boni. Hinzu kommen neue Items wie das Mercy Kit, mit dem sogar gegnerische Runner wiederbelebt werden können. Solo-Spieler können sich mit einem speziellen Self-Revive-Item wiederbeleben. Darüber hinaus wurden die Loot-Tabellen erweitert, unter anderem mit neuen hochwertigen Waffen-Drops in ausgewählten Gebieten.

Ein zentrales Feature des Updates ist das neue C.A.R.R.I.-Protokoll. Die Abkürzung steht für CyberAcme Runner Reinforcement Initiative. Dabei handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Event, das Spieler für das Abschließen von Verträgen und erfolgreiche Exfiltrationen belohnt. Durch das Sammeln sogenannter CyberAcme Commendations lassen sich im C.A.R.R.I.-Arsenal verschiedene Belohnungen freischalten. Hier warten wechselnde Waffenangebote, Salvage-Kisten und Fraktions-Reputationspakete.

Das System richtet sich gezielt an Spieler im frühen und mittleren Fortschritt, bietet aber auch für Veteranen einige neue Inhalte. Parallel zum Update startet eine Kooperation mit Displate. Die Kollektion umfasst Metallposter mit Motiven der verschiedenen Runner-Shells sowie Artwork aus der Deluxe Edition. Zusätzlich können Fans über den Bungie Store nun eine Collector’s Edition erwerben. Diese beinhaltet unter anderem eine 1:6-Statue des Thief-Runner-Shells mit LED-Beleuchtung, digitale Inhalte der Deluxe Edition und exklusive Ingame-Kosmetik wie Embleme und Hintergründe. Alle Änderungen finden sich in den Patch-Notes auf der offiziellen Webseite.