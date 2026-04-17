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Im Rahmen des kürzlich ausgestrahlten III-Showcase wurde der Early Access Starttermin für Windrose bekannt gegeben. Seit dem 14. April ist der Titel auf Steam verfügbar. Bereits im Februar konnte das Piratenspiel bei den Steam-Nutzern punkten. Zum Steam Next Fest gab es eine spielbare Demo, die bereits rund 22.400 gleichzeitige Spieler anlocken konnte.

Auch die Early Access Version ist beliebt. Tatsächlich wurde die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern geknackt, während wir an dieser News geschrieben haben. Laut SteamDB steht der aktuelle Rekord bei 113.930 Piraten. Auch die Reviews zeigen sich im Schnitt von über 500 Bewertungen als Sehr Positiv. Entwickelt wurde Windrose von Kraken Express. Als Publisher hat man sich Pocketpair gesichert. Die Firma aus Japan dürfte vielen durch ihr Spiel Palworld ein Begriff sein.

In dem Survival Abenteuer brechen Spieler alleine oder im Online-Koop mit bis zu acht Spielern auf, um den legendären Blackbeard herauszufordern. Wer alleine spielt, kann auch offline bleiben. Die Entwickler empfehlen, in Gruppen von vier Piraten auf Beutezug zu gehen. Als typisches Piratenabenteuer setzt das Spiel natürlich auf Seeschlachten. Diese kommen bei den Spielern bisher auch wesentlich besser an, als in Ubisofts AAAA-Titel Skull and Bones.

Im Survival-Part gilt es, sich einen sicheren Unterschlupf zu bauen und diesen nach und nach zu erweitern. In verschiedenen Biomen müssen Ressourcen gefarmt werden, um immer neue Techniken freizuschalten. Auf die Spieler warten über 100 handgefertigte Dungeons voller Schätze und Gegner. Letztere können mit einem Waffenarsenal bekämpft werden, das dem 18. Jahrhundert entspricht. So können die Spieler ihren Charakter mit Säbeln, Schwertern, Pistolen, Musketen und allerlei anderen Waffen ausrüsten. Wer selbst Segel setzen will, kann das Spiel aktuell um zehn Prozent reduziert für 26,99 Euro erstehen. Einen Termin für den Release des fertigen Spiels gibt es noch nicht.