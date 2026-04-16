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Der Medienkonzern Disney hat ohne weitere Vorankündigung 15 PC-Spiele aus dem Steam-Store entfernt. Damit setzt das Unternehmen eine Entwicklung fort, die bereits im Januar begonnen hatte, als zuvor 14 Titel einfach aus dem Angebot verschwanden. Die betroffenen Spiele sind seitdem nicht mehr käuflich erhältlich, bleiben jedoch für bestehende Besitzer weiterhin in deren Bibliothek verfügbar.

Zu den entfernten Titeln zählt unter anderem der Klassiker Star Wars: Dark Forces aus dem Jahr 1995. Ebenfalls betroffen sind neuere Produktionen wie Planet of the Apes: Last Frontier sowie mehrere Filmumsetzungen, darunter Tron: Evolution. Für Nutzer bedeutet das Vorgehen vor allem eine Einschränkung bei der Verfügbarkeit älterer PC-Spiele, die damit nicht mehr regulär erworben werden können.

Eine offizielle Begründung für die Löschungen liegt bislang nicht vor. In der Branche gelten jedoch auslaufende Lizenzvereinbarungen als häufiger Auslöser für solche Maßnahmen. Gerade bei Spielen, die auf bekannten Film- oder Serienmarken basieren, sind Nutzungsrechte oft zeitlich begrenzt. Wenn diese auslaufen, muss der Vertrieb eingestellt werden. Eine Verlängerung ist insbesondere bei älteren Titeln mit geringem Absatz häufig wirtschaftlich nicht attraktiv.

Parallel dazu spielen auch Neuauflagen eine Rolle. Für einige der entfernten Spiele existieren inzwischen überarbeitete Versionen, die technisch an moderne Systeme angepasst wurden. Durch das Entfernen der Originale wird der Zugang zu diesen Remastern indirekt gefördert, auch wenn diese in der Regel teurer angeboten werden. Während dies die technische Nutzbarkeit verbessert, erschwert es allerdings den Zugang zu den ursprünglichen Versionen.

Das Abstoßen alter Titel fällt in eine Phase struktureller Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Epic Games erhielt erst vor einiger Zeit eine Investition in Milliardenhöhe, um gemeinsam neue digitale Projekte umzusetzen. Gleichzeitig wurden im Spielebereich von Marvel Stellen abgebaut, um Kosten zu reduzieren.