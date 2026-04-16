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Die Online-Plattform Roblox ist ab sofort in einer nativen Version für die PlayStation 5 verfügbar. Damit verlässt die Anwendung die bisherige Nutzung über die Abwärtskompatibilität und nutzt die Hardware der aktuellen Konsole gezielter aus. Entwickler sprechen von einer insgesamt flüssigeren Darstellung, schnelleren Reaktionen sowie um bis zu 30 % verkürzten Ladezeiten.

Ein zentraler Bestandteil der Überarbeitung betrifft dabei die Steuerung. Viele Inhalte wurden speziell an den DualSense-Controller angepasst, sodass Menüs, Eingaben und Spielabläufe direkter auf die Konsole zugeschnitten sind. Dadurch sollen sich die einzelnen Spiele innerhalb der Plattform intuitiver bedienen lassen, ohne Umwege über ursprünglich für andere Systeme konzipierte Eingabemethoden.

Auch technisch profitieren die Inhalte von der zusätzlichen Leistung der Konsole. Entwickler berichten, dass sich sowohl Grafik als auch Umfang ihrer Projekte erweitern lassen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Die Plattform selbst bleibt unverändert in ihrem Grundprinzip.

Roblox Corporation betreibt mit Roblox ein Netzwerk aus Millionen nutzergenerierten Inhalten, die von einfachen Minispielen bis hin zu umfangreichen Simulationen reichen. Nutzer können nicht nur spielen, sondern mit dem integrierten Entwicklungswerkzeug eigene Projekte erstellen und veröffentlichen.

Neben der kreativen Komponente fungiert die Plattform auch als soziales Netzwerk. Spieler tauschen sich aus, bilden Gruppen und interagieren innerhalb der einzelnen Erlebnisse. Ergänzt wird das System durch die virtuelle Währung Robux, die für kosmetische Inhalte oder Zusatzfunktionen eingesetzt wird.

Die Resonanz auf PlayStation-Konsolen fällt bislang positiv aus. Im PlayStation Network erreicht die Plattform im Durchschnitt vier von fünf möglichen Sternen bei über einer Million Bewertungen. Die native Umsetzung auf der aktuellen Konsole dürfte diese Entwicklung weiter unterstützen, da sie sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen mit sich bringt.