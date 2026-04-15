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Nachdem Rockstar Games erst vor wenigen Tagen mit einem Hackerangriff auf GTA 6 konfrontiert war, jedoch auf eine Lösegeldzahlung an die Angreifer verzichtet hatte und damit einen umfangreichen Leak riskierte, rückt nun die wirtschaftliche Dimension von GTA Online in den Fokus. Ein Bericht von PlayCentral greift einen Leak auf, laut dem der Mehrspielermodus des beliebten Open-World-Titels inzwischen mehr als 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben soll. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil Grand Theft Auto V laut Take-Two mittlerweile auf über 225 Millionen verkaufte Exemplare kommt und damit zu den absatzstärksten Spielen überhaupt zählt – in der Riege von Tetris, Minecraft oder Wii Sports.

Wie groß diese Summe wirklich ist, zeigt der Blick auf die zeitliche Verteilung: Laut einem auf X veröffentlichten Breakdown von @videotech soll sich der Umsatz von GTA Online auf 5,08 Milliarden US-Dollar belaufen. Den Höchststand soll das Jahr 2020 mit 743,99 Millionen US-Dollar erreicht haben, 2021 sollen weitere 653,93 Millionen US-Dollar gefolgt sein. Seitdem hat sich das Niveau wohl spürbar normalisiert. Von einem Einbruch kann jedoch keine Rede sein. 2022 standen demnach noch 450,74 Millionen US-Dollar zu Buche, 2023 waren es 411,05 Millionen US-Dollar, 2024 noch 403,98 Millionen US-Dollar und 2025 weitere 400,46 Millionen US-Dollar. Selbst für 2026 soll sich der Umsatz laut der Aufstellung bereits auf 109,69 Millionen US-Dollar belaufen, und das nach nicht einmal ganz vier Monaten.

Damit bewegt sich GTA Online weiter in einer Größenordnung, die nur wenige Dauerbrenner erreichen. Der Post selbst fasst den laufenden Umsatz mit 20 bis 35 Millionen US-Dollar pro Monat zusammen. Auf Basis der Gesamtsumme seit dem Start im Herbst 2013 ergeben sich im Mittel sogar rund 33 Millionen US-Dollar pro Monat, gut 1,09 Millionen US-Dollar pro Tag und damit mehr als 45.000 US-Dollar pro Stunde. Gerade diese heruntergebrochenen Werte machen deutlich, wie konstant Rockstar Games den Titel über Jahre monetarisiert hat und selbst 13 Jahre nach der Veröffentlichung noch immer mit zahlreichen neuen Inhalten beliefert. Eine grafisch aufpolierte Version mit DLSS und Raytracing hat man inzwischen ebenfalls nachgeschoben.

Der Umsatz entsteht dabei nicht über den Verkauf von GTA V selbst, sondern über Ingame-Käufe in GTA Online und das noch relativ neue Abomodell GTA+. Spieler können Echtgeld gegen virtuelle Währung tauschen, primär über die bekannten Shark Cards. Die GTA-Dollar fließen dann in Fahrzeuge, Immobilien, Waffen, Businesses, Upgrades und andere Inhalte, mit denen sich der Spielfortschritt beschleunigen oder der eigene Status sichtbar machen lässt. Wer sich langes Grinden sparen will, kann sich auf diesem Weg schneller Zugriff auf teure Inhalte verschaffen.

Genau hier liegt das von PlayCentral angesprochene Whale-Problem: Gemeint sind wenige besonders zahlungskräftige Accounts, die regelmäßig hohe Summen ausgeben und damit einen überproportionalen Teil des Umsatzes erzeugen. In GTA Online ist das besonders sichtbar, weil sich Käufe direkt im Spielbild niederschlagen. Luxusimmobilien, Spezialfahrzeuge oder voll ausgebaute Unternehmen sind auf den Servern sofort erkennbar.