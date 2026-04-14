Werbung

Nach einem Cyberangriff auf Rockstar Games bereitet die Hackergruppe ShinyHunters offenbar die Veröffentlichung erbeuteter Daten vor. Hintergrund ist eine gescheiterte Erpressung: Das Unternehmen hat sich geweigert, auf Lösegeldforderungen der Gruppe einzugehen, woraufhin die Angreifer ankündigten, das Material noch vor Ablauf ihrer Frist am 14. April 2026 öffentlich zugänglich zu machen.

Der Zugriff auf die Daten erfolgte nicht direkt über die Systeme des Entwicklers, sondern über eine Schwachstelle bei einem externen Dienstleister. Konkret nutzten die Angreifer offenbar Verbindungen über Anodot, einen Anbieter für die Überwachung von Cloud-Kosten, der mit der Datenplattform Snowflake verbunden ist. Durch diesen indirekten Weg konnten die Täter unbemerkt auf interne Informationen zugreifen und Daten abziehen.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei den kompromittierten Inhalten allerdings nicht um sensible Nutzerdaten oder sicherheitskritische Informationen. Weder Passwörter noch Spielerdaten oder aktuelle Entwicklungsstände seien betroffen. Vielmehr gehe es um interne Dokumente, deren Relevanz als gering eingeschätzt wird. Dazu könnten unter anderem Verträge, Finanzunterlagen oder strategische Planungsdokumente zählen.

Die Verantwortlichen bei Rockstar Games halten an ihrer Linie fest, keine Zahlungen an die Erpresser zu leisten. Sicherheitsbehörden raten grundsätzlich davon ab, auf solche Forderungen einzugehen, da dies kriminelle Geschäftsmodelle weiter stärkt und keine Garantie für die Löschung gestohlener Daten bietet.

Berichten zufolge besteht die Gruppe ShinyHunters aus überwiegend jungen, englischsprachigen Mitgliedern. Gegenüber Medien bestätigten die Angreifer, dass sie die Veröffentlichung der Daten aktiv vorbereiten, nachdem ihre Forderungen ignoriert wurden.

Für Rockstar Games ist es nicht der erste sicherheitsrelevante Vorfall. Bereits in einer früheren Phase der Entwicklung von Grand Theft Auto VI waren interne Inhalte an die Öffentlichkeit gelangt. Der aktuelle Fall fällt im Vergleich weniger gravierend aus, verdeutlicht jedoch erneut die Abhängigkeit großer Unternehmen von externen Cloud-Diensten und deren Sicherheitsarchitektur.