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Vor 20 Jahren erschien Bully, das im Deutschen zunächst als Canis Canem Edit startete. Heute ist vielen eher die später veröffentlichte und überarbeitete Version Bully - Die Ehrenrunde bekannt. Das Spiel von Rockstar Games brachte den Spielern ein eher unverbrauchtes Setting. Auch wenn es spielerisch etwas an Rockstars GTA-Reihe erinnert, finden sich Spieler hier in der Rolle eines Schülers wieder. Als Jimmy Hopkins müssen sie sich durch den Schulalltag an der Bullworth Academy schlagen. Dieses Prinzip will Agefield High: Rock the School nun aufgreifen.

Refugium Games fungiert als Entwickler und Publisher und verspricht eine Zeitreise in die frühen 2.000er Jahre. Neben Bully standen auch diverse Teenie-Komödien aus dieser Zeit Modell für den Titel. Highschool-Schüler Sam hat noch drei Monate bis zu seinem Abschluss und schmiedet mit seinen Kumpels den Plan, die Schule zu rocken.

Abseits der 32 Hauptmissionen gibt es ein Zeit- und Schulsystem, dass dafür sorgt, dass Sam zumindest manchmal am Unterricht teilnehmen und Prüfungen bestehen muss. Dafür müssen Spieler Minispiele in Englisch, Mathe, Geographie, Deutsch und Musik schaffen. Außerhalb des Unterrichts kann die offene Welt erkundet werden. Sie umfasst den Campus, das Wohnviertel, ein Stadtzentrum und das Umland. Dort können insgesamt 15 Nebenmissionen gefunden werden. Auch verteilen sich verschiedene Geschäfte in der Welt, in welchen Spieler sich neue Outfits, Frisuren, Fahrräder und Schmuddelhefte zulegen können.

Das bisher veröffentlichte Material zeigt bereits, dass es natürlich auch zeitweise etwas gröber zugeht. Sam kann sich seinen Gegnern in Schlägereien stellen und auf seinem Fahrrad vor Verfolgern flüchten. Einen festen Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Stattdessen soll das Spiel laut Steam im dritten Quartal 2026 erscheinen. Wer sich Agefield High jetzt schon auf die Wunschliste setzen will, kann das auf Steam tun.