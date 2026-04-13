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Die Veröffentlichung von Starfield für die PlayStation 5 gerät für Bethesda zunehmend zum Fiasko. Der Titel wird zum Start von erheblichen technischen Problemen begleitet, zahlreiche Spieler berichten von instabiler Performance und wiederkehrenden Abstürzen.

Bereits erste technische Analysen hatten auf Schwankungen bei der Bildrate und vereinzelte Abstürze hingewiesen. Inzwischen häufen sich entsprechende Berichte aus der Community. Nutzer schildern, dass das Spiel unabhängig von gewählten Grafikmodi oder Einstellungen abstürzt. Sowohl auf der Standardkonsole als auch auf leistungsstärkeren Varianten treten die Probleme auf.

Die Abstürze zeigen sich dabei in unterschiedlichen Spielsituationen. Betroffen sind unter anderem die Erkundung von Planeten, das Scannen von Objekten sowie der Bau und die Anpassung von Raumschiffen. Auch Zwischensequenzen sind laut Berichten nicht frei von Fehlern. In einigen Fällen genügt es zudem nicht einmal, das Spiel neu zu starten. Stattdessen muss die Konsole vollständig neu gebootet werden.

Versuche, die Stabilität durch Anpassungen der Einstellungen zu verbessern, bleiben laut Spielern zudem häufig ohne Wirkung. Weder ein Wechsel zwischen verschiedenen Performance-Modi noch das Löschen von Spielständen oder eine Neuinstallation konnten die Probleme bisher zuverlässig beheben. Die Fehler treten scheinbar zufällig auf und lassen sich nicht reproduzierbar eingrenzen. Besonders der Support von Bethesda steht in der Kritik, da bereitgestellte Lösungsvorschläge aus Sicht vieler Betroffener zu allgemein gehalten sind und keine nachhaltige Verbesserung bringen.

Ob und wann allerdings entsprechende Verbesserungen umgesetzt werden, ist derzeit offen. Neben der PS5-Version bleibt das Spiel weiterhin auch für andere Plattformen verfügbar. Zusätzliche Inhalte wie aktuelle Erweiterungen stoßen allerdings ihrerseits auf gemischte Reaktionen, wobei neben technischen Aspekten vordergründig der Umfang und die inhaltliche Ausgestaltung kontrovers diskutiert werden.