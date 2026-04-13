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Dem Insider NateTheHate zufolge soll Microsoft noch in dieser Woche, konkret am 16. April 2026, eine Xbox-Präsentation abhalten. Wie die Show heißen wird, konnte er nach eigenen Angaben bisher nicht herausfinden. Als möglichen Höhepunkt der Veranstaltung nennt er allerdings die Enthüllung von "Metro 2039", was als wahrscheinlichster Name für den nächsten Titel der postapokalyptischen Spielereihe gehandelt wird.

Neben der Xbox-Präsentation hatte NateTheHate in der vergangenen Woche auch eine mögliche State of Play von Sony für denselben Termin ins Gespräch gebracht. Allerdings ruderte der Insider später wieder etwas zurück: In einem kurzen Update stellte er klar, dass er die zuvor kursierenden Angaben zum Datum der Sony-Veranstaltung bislang nicht bestätigen kann.

Unabhängig von der angeblichen Ankündigung tauchten zuletzt öfter Leaks zu einem offenbar eingestellten Metro-Projekt auf. Ein Datenleck mit rund 120 GB soll eine frühere Spielversion zeigen, die 4A Games demnach im Jahr 2022 aufgegeben hat. Diese Version soll eine Handlung auf Grundlage von Metro 2034, die Rückkehr der Figur Hunter sowie eine offene Spielwelt mit Tunneln und Oberflächenabschnitten umfasst haben. Ob diese Elemente komplett verworfen wurden, oder möglicherweise noch Einfluss auf die aktuelle Entwicklung haben, ist aktuell nicht bekannt.

Weitere Hinweise auf eine Präsentation in der laufenden Woche sind zudem über mehrere Social-Media-Post verbreitet worden. Eine Bestätigung durch weitere Quellen steht allerdings bislang aus. NateTheHate äußerte sich in jüngster Zeit auch zu anderen Projekten: In einem Podcast sprach er über mögliche Nintendo-Releases in den kommenden Jahren und erwähnte dabei ein neues Star Fox, das noch im April angekündigt und im Sommer 2026 veröffentlicht werden könnte. Einen neuen 3D-Mario-Titel erwartet er hingegen erst für 2027.

Update:

Aus einer möglichen Enthüllung ist nun Gewissheit geworden. Das Entwicklerstudio Deep Silver kündigt die Vorstellung von Metro 2039 für den 16. April 19:00 Uhr an.